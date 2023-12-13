https://crimea.ria.ru/20231213/sluzhba-skoroy-pomoschi-v-krymu-popolnitsya-spetsializirovannymi-brigadami-1133517536.html

Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами

Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами

Скорая медицинская помощь в Крыму в 2024 году по мере увеличения кадров будет пополняться специализированными бригадами: реанимационно-анестезиологическими,... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T19:25

2023-12-13T19:25

2023-12-13T19:25

радио "спутник в крыму"

галина буглак

скорая помощь

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новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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Галина Буглак: Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами Галина Буглак: Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Скорая медицинская помощь в Крыму в 2024 году по мере увеличения кадров будет пополняться специализированными бригадами: реанимационно-анестезиологическими, педиатрическими и психиатрическими. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Мы сейчас хотим реализовать федеральный приказ ресурсной обеспеченности и внедрять на 200 тысяч населения специализированные бригады - везде, по всей территории Республики Крым", – сказала Буглак.По ее словам, речь, в частности, идет о специализированных реанимационно-анестезиологические бригадах, которые "будут выезжать на самые экстренные случаи". Некоторые будут созданы в ближайшее время.Кроме того, в рамках развития службы скорой помощи в Крыму планируется открыть специализированные педиатрические бригады – в помощь линейным, добавила она."Педиатрия - очень специализированный раздел медицины. У нас сейчас универсальные. А будет формирование специализированной бригады на случай, если линейная бригада в чем-то сомневается, родители отказываются ехать в больницу, необходим контроль над ребенком", – рассказала Буглак, отметив, что это поможет сократить смертные случаи в крайне опасных ситуациях. Также в планах формировать психиатрические специализированные бригады, добавила медик, подчеркнув, что в условиях острой нехватки врачей-психиатров в Крыму они не просто не лишни, а необходимы. По ее словам, сами проекты формирования специализированных бригад полностью поддерживаются минздравом и будут профинансированы. Вопрос только в кадрах."Если с транспортом и обеспечением лекарственными препаратами мы все вопросы порешали, то главная проблема, конечно, кадры. Все возможные ресурсы мы сейчас подключаем, подключаем, чтобы везде кричать: "Идите к нам, у нас есть вакантные ставки, мы вас ждем", – рассказала Буглак, подчеркнув, что необходимые бригады будут сформированы "сразу по мере подхода специалистов".Проблема нехватки кадров, по ее словам, отражается и на открытии подразделений в отделенных районах Крыма в сельской местности, откуда за 2023 год поступило 40% от общего числа вызовов скорой помощи."Все наши подразделения располагаются по принципу 20-минутной транспортной доступности. Конечно, для каждого поселка мы не можем открыть подразделение: для создания одной бригады надо 10 медиков. Это не так просто, кадровая проблема, конечно, есть", – призналась глава крымского медцентра.В то же время есть и чем похвалиться по итогам уходящего года, заметила она. Так, например, новые, "современные, огромные, выполненные по всем требованиям" подстанции скорой помощи открылись в Раздольненском и Первомайском районе Крыма."Развитие службы продолжается", - заключила Буглак.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца Развожаев доложил Путину о развитии медицины в Севастополе Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи

https://crimea.ria.ru/20231206/byudzhet-kryma-na-2024-god-chto-budet-s-zarplatami-uchiteley-i-vrachey-1133343495.html

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