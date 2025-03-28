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В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой

В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой

В больницах Крыма проходят лечение 19 пассажиров автобуса, который солкнулся с зерновозом под Симферополем. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T12:57

2025-03-28T12:57

2025-03-28T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В больницах Крыма проходят лечение 19 пассажиров автобуса, который солкнулся с зерновозом под Симферополем. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.Авария произошла 25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное. По версии следствия, водитель рейсового автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 43 человека.26 марта суд на два месяца заключил под стражу водителя автобуса. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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