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В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой
В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой
В больницах Крыма проходят лечение 19 пассажиров автобуса, который солкнулся с зерновозом под Симферополем. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:57
2025-03-28T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В больницах Крыма проходят лечение 19 пассажиров автобуса, который солкнулся с зерновозом под Симферополем. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.Авария произошла 25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное. По версии следствия, водитель рейсового автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 43 человека.26 марта суд на два месяца заключил под стражу водителя автобуса. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, минздрав крыма, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, срочные новости крыма
В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фурой

В больницах Крыма остаются 19 пострадавших в аварии с пассажирским автобусом и зерновозом

12:57 28.03.2025 (обновлено: 13:03 28.03.2025)
 
© СК РФАвария с автобусом и грузовиком под Симферополем
Авария с автобусом и грузовиком под Симферополем
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В больницах Крыма проходят лечение 19 пассажиров автобуса, который солкнулся с зерновозом под Симферополем. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.

"Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном, стабильном состоянии", - отметили в профильном ведомстве.

Авария произошла 25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное. По версии следствия, водитель рейсового автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 43 человека.
26 марта суд на два месяца заключил под стражу водителя автобуса. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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