https://crimea.ria.ru/20250325/semyam-pogibshikh-v-dtp-s-avtobusom-pod-simferopolem-vyplatyat-po-15-mln-1145206777.html

Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн

Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн

Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T11:02

2025-03-25T11:02

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч, уточни он. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делуПосле аварии под Симферополем задержали водителя автобусаАвтомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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