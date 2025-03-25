https://crimea.ria.ru/20250325/semyam-pogibshikh-v-dtp-s-avtobusom-pod-simferopolem-vyplatyat-po-15-mln-1145206777.html
Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T11:02
2025-03-25T11:02
2025-03-25T11:11
сергей аксенов
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авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших в ДТП с автобусом под Симферополем получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч, уточни он. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делуПосле аварии под Симферополем задержали водителя автобусаАвтомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
В Крыму семьи погибших и пострадавших в ДТП с автобусом получат компенсации - Аксенов
11:02 25.03.2025 (обновлено: 11:11 25.03.2025)