https://crimea.ria.ru/20250324/posle-avarii-pod-simferopolem-zaderzhali-voditelya-avtobusa-1145191414.html

После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса

После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса - РИА Новости Крым, 24.03.2025

После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса

Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T16:27

2025-03-24T16:27

2025-03-24T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранним утром в понедельник 56-летний водитель рейсового автобуса в районе села Укромное, нарушив ПДД, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.В результате трагедии погибли 6 пассажиров автобуса – трое мужчин и трое женщин, в больницах с различными травмами находятся 15 взрослых и 8 несовершеннолетних.Продолжается допрос широкого круга лиц из числа свидетелей ДТП и потерпевших. На предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята интересующая следствие документация.Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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