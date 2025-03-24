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После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса
После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса - РИА Новости Крым, 24.03.2025
После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса
Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T16:27
2025-03-24T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранним утром в понедельник 56-летний водитель рейсового автобуса в районе села Укромное, нарушив ПДД, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.В результате трагедии погибли 6 пассажиров автобуса – трое мужчин и трое женщин, в больницах с различными травмами находятся 15 взрослых и 8 несовершеннолетних.Продолжается допрос широкого круга лиц из числа свидетелей ДТП и потерпевших. На предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята интересующая следствие документация.Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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После аварии под Симферополем задержали водителя автобуса

После аварии под Симферополем задержали водителя рейсового автобуса – Следком

16:27 24.03.2025 (обновлено: 16:34 24.03.2025)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяПосле аварии под Симферополем задержали водителя рейсового автобуса
После аварии под Симферополем задержали водителя рейсового автобуса
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следком Российской Федерации задержал водителя рейсового автобуса по подозрению в ДТП, повлекшем гибель шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расследуются уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", – сказано в сообщении СК РФ.

Ранним утром в понедельник 56-летний водитель рейсового автобуса в районе села Укромное, нарушив ПДД, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.
В результате трагедии погибли 6 пассажиров автобуса – трое мужчин и трое женщин, в больницах с различными травмами находятся 15 взрослых и 8 несовершеннолетних.
Продолжается допрос широкого круга лиц из числа свидетелей ДТП и потерпевших. На предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята интересующая следствие документация.
Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком>>
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