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В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей - РИА Новости Крым, 24.03.2025
В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:36
2025-03-24T11:38
ситуация на дорогах крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Возбуждено уголовное дело по по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).Следователи проводят осмотры места происшествия и транспортных средств, изымается путевая и сопровождающая документация. Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса.Ход расследования дела контролирует прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство . Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей

В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 несовершеннолетних – СК

11:36 24.03.2025 (обновлено: 11:38 24.03.2025)
 
© СК РФАвария с автобусом и грузовиком под Симферополем
Авария с автобусом и грузовиком под Симферополем
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"На Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых 8 несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения республики, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Следователи проводят осмотры места происшествия и транспортных средств, изымается путевая и сопровождающая документация. Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса.
© СК РФАвария с автобусом и грузовиком под Симферополем
Авария с автобусом и грузовиком под Симферополем
© СК РФ
Авария с автобусом и грузовиком под Симферополем
Ход расследования дела контролирует прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство . Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.
Все о происшествии собрали здесь >>>>
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