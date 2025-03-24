https://crimea.ria.ru/20250324/v-avarii-v-simferopole-s-avtobusom-i-gruzovikom-postradali-8-detey-1145180501.html

В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей

В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей - РИА Новости Крым, 24.03.2025

В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей

Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:36

2025-03-24T11:36

2025-03-24T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Возбуждено уголовное дело по по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).Следователи проводят осмотры места происшествия и транспортных средств, изымается путевая и сопровождающая документация. Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса.Ход расследования дела контролирует прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство . Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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