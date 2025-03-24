В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 несовершеннолетних – СК
11:36 24.03.2025 (обновлено: 11:38 24.03.2025)
© СК РФАвария с автобусом и грузовиком под Симферополем
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Среди 20 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем – восемь несовершеннолетних, по факту ДТП расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"На Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых 8 несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения республики, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Следователи проводят осмотры места происшествия и транспортных средств, изымается путевая и сопровождающая документация. Назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы. Установлены и допрошены в качестве свидетелей и потерпевших очевидцы происшествия и пассажиры автобуса.
© СК РФАвария с автобусом и грузовиком под Симферополем
© СК РФ
Авария с автобусом и грузовиком под Симферополем
Ход расследования дела контролирует прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка - Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В автобусе находились 30 человек. Из них шестеро погибли.
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство . Проверка на алкодетекторе показала, что водитель был трезв.
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