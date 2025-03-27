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В жилом доме в Челябинской области взорвался газ - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В жилом доме в Челябинской области взорвался газ
В жилом доме в Челябинской области взорвался газ - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В жилом доме в Челябинской области взорвался газ
Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T15:31
2025-03-27T15:31
челябинская область
новости
газ
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает в четверг МЧС по региону.На месте происшествия работают подразделения МЧС России – 19 человек и 5 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.Во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека. В этот же день в Махачкале случился хлопок газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Также 25 марта в Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным причинам, сообщалось об одном пострадавшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное делоРебенок умер после взрыва газа в ТобольскеЖенщина погибла на пожаре в многоэтажке в Евпатории
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Новости
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РИА Новости Крым
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челябинская область, новости, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв
В жилом доме в Челябинской области взорвался газ

При взрыве газа в жилом доме в Челябинской области погибла женщина и ранены трое – МЧС

15:31 27.03.2025
 
© МЧС Челябинской областиВ Челябинской области в многоэтажке взорвался газ
В Челябинской области в многоэтажке взорвался газ
© МЧС Челябинской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает в четверг МЧС по региону.

"В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб 1 человек (женщина), пострадали 3 человека (доставлены в медучреждение)", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения МЧС России – 19 человек и 5 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.
Во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека. В этот же день в Махачкале случился хлопок газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Также 25 марта в Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным причинам, сообщалось об одном пострадавшем.
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