https://crimea.ria.ru/20250327/v-zhilom-dome-v-chelyabinskoy-oblasti-vzorvalsya-gaz-1145274397.html

В жилом доме в Челябинской области взорвался газ

В жилом доме в Челябинской области взорвался газ - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В жилом доме в Челябинской области взорвался газ

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T15:31

2025-03-27T15:31

2025-03-27T15:31

челябинская область

новости

газ

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает в четверг МЧС по региону.На месте происшествия работают подразделения МЧС России – 19 человек и 5 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.Во вторник хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека. В этот же день в Махачкале случился хлопок газа в магазине, в результате которого пострадали четыре человека. Также 25 марта в Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме произошел взрыв по неизвестным причинам, сообщалось об одном пострадавшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное делоРебенок умер после взрыва газа в ТобольскеЖенщина погибла на пожаре в многоэтажке в Евпатории

челябинская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, новости, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв