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Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно

Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно

Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале из-за хлопка газа в одной из квартир, пострадали два человека. Об сообщили утром во вторник в МЧС России. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T09:58

2025-03-25T09:58

2025-03-25T10:30

взрыв

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газ

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале из-за хлопка газа в одной из квартир, пострадали два человека. Об сообщили утром во вторник в МЧС России.К месту происшествия направлены экстренные службы. Специалисты МЧС ликвидирует последствия. Открытое горение ликвидировано. Уточняется, что частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.По информации администрации Махачкалы, дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов). Там также заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме ранее во вторник также произошел взрыв, но по неизвестным пока причинам. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщали в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер после взрыва газа в ТобольскеОдин из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

махачкала

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, махачкала, газ, происшествия, новости