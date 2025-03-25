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Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале из-за хлопка газа в одной из квартир, пострадали два человека. Об сообщили утром во вторник в МЧС России. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T09:58
2025-03-25T09:58
2025-03-25T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале из-за хлопка газа в одной из квартир, пострадали два человека. Об сообщили утром во вторник в МЧС России.К месту происшествия направлены экстренные службы. Специалисты МЧС ликвидирует последствия. Открытое горение ликвидировано. Уточняется, что частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.По информации администрации Махачкалы, дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов). Там также заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.В Аксайском районе Ростовской области в многоквартирном доме ранее во вторник также произошел взрыв, но по неизвестным пока причинам. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщали в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок умер после взрыва газа в ТобольскеОдин из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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взрыв, махачкала, газ, происшествия, новости
Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
В Махачкале в результате пожара из-за взрыва газа пострадали два человека - МЧС
09:58 25.03.2025 (обновлено: 10:30 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале из-за хлопка газа в одной из квартир, пострадали два человека. Об сообщили утром во вторник в МЧС России.
"Хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская. Пострадали два человека, один из них госпитализирован", - сказано в сообщении.
К месту происшествия направлены экстренные службы. Специалисты МЧС ликвидирует последствия. Открытое горение ликвидировано. Уточняется, что частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
По информации администрации Махачкалы, дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов). Там также заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
В Аксайском районе Ростовской области
в многоквартирном доме ранее во вторник также произошел взрыв, но по неизвестным пока причинам. Предварительно известно об одном пострадавшем, сообщали в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.
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