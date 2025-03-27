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В Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс
В Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс
В Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T10:38
2025-03-27T11:00
крым
ялта
ливадийский дворец
ливадия
новости крыма
сергей аксенов
георгий мурадов
владимир константинов
янина павленко
сергей карякин
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Главная тема мероприятия – обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Конгресс открылся проведением выставки редких архивных документов МИД России, Российской национальной библиотеки, Госархива РФ. Выставку посетили глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, сенатор от Крыма Сергей Карякин, зампредседателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, глава администрации Ялты Янина Павленко.После открытия состоялась церемония гашения почтового конверта с маркой, посвященной 80-летию Ялтинской конференции.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, ливадийский дворец, ливадия, новости крыма, сергей аксенов, георгий мурадов, владимир константинов, янина павленко, сергей карякин, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии
В Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс

В Ливадийском дворце в Крыму начал работу Международный научно-дипломатический конгресс

10:38 27.03.2025 (обновлено: 11:00 27.03.2025)
 
© РИА Новости КрымМеждународный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце в Ялте начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
© РИА Новости КрымМеждународный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Главная тема мероприятия – обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
© РИА Новости КрымМеждународный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Конгресс открылся проведением выставки редких архивных документов МИД России, Российской национальной библиотеки, Госархива РФ. Выставку посетили глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, сенатор от Крыма Сергей Карякин, зампредседателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, глава администрации Ялты Янина Павленко.
После открытия состоялась церемония гашения почтового конверта с маркой, посвященной 80-летию Ялтинской конференции.
© РИА Новости КрымМеждународный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
Международный научно-дипломатический конгресс в Ливадийском дворце
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаЛивадийский дворецЛивадияНовости КрымаСергей АксеновГеоргий МурадовВладимир КонстантиновЯнина ПавленкоСергей КарякинМеждународный научно-дипломатический конгресс в Ливадии
 
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