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Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске

Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске

В больнице скончался ребенок, пострадавший во время взрыва газа в Тобольске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T11:19

2025-03-15T11:19

2025-03-15T11:19

тобольск

тамбовская область

происшествия

взрыв

газ

дети

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В больнице скончался ребенок, пострадавший во время взрыва газа в Тобольске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор.Взрыв бытового газа в жилом доме в Тобольске прогремел 12 марта. В результате обрушилась часть дома и вспыхнул пожар. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье в связи с несчастным случаем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеПожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек

тобольск

тамбовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тобольск, тамбовская область, происшествия, взрыв, газ, дети, здравоохранение в россии, новости