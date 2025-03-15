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Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске
Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске
В больнице скончался ребенок, пострадавший во время взрыва газа в Тобольске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T11:19
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тобольск
тамбовская область
происшествия
взрыв
газ
дети
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В больнице скончался ребенок, пострадавший во время взрыва газа в Тобольске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор.Взрыв бытового газа в жилом доме в Тобольске прогремел 12 марта. В результате обрушилась часть дома и вспыхнул пожар. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье в связи с несчастным случаем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожоговРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеПожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек
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тобольск, тамбовская область, происшествия, взрыв, газ, дети, здравоохранение в россии, новости
Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске

В Тюменской области скончался пострадавший при взрыве газа ребенок – власти

11:19 15.03.2025
 
© Telegram губернатора Тамбовской области Александра МоораВ Тобольске в жилом доме взорвался газ
В Тобольске в жилом доме взорвался газ
© Telegram губернатора Тамбовской области Александра Моора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В больнице скончался ребенок, пострадавший во время взрыва газа в Тобольске. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Тобольске прогремел 12 марта. В результате обрушилась часть дома и вспыхнул пожар. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

"Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные", - написал губернатор в своем Telegram-канале в субботу.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье в связи с несчастным случаем.
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ТобольскТамбовская областьПроисшествияВзрывГаздетиЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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