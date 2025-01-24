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Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек

Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек

В частном доме в Севастополе по улице Кудюрова возник пожар, проводилась эвакуация. Об этом сообщает МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T12:18

2025-01-24T12:18

2025-01-24T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В частном доме в Севастополе по улице Кудюрова возник пожар, проводилась эвакуация. Об этом сообщает МЧС Севастополя.По информации чрезвычайного ведомства, вызов поступил поздним вечером 23 января.По данным МЧС Севастополя, потушить удалось к 23.20. Его площадь составила 120 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня не допущено."Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Жильцов временно разместили в местном пансионате", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.Всего для тушения огня МЧС России привлекались 12 специалистов и 4 автомобиля, а также Спасательная служба Севастополя.Ранее стало известно, что после взрыва газа в поселке Кача под Севастополем пострадал один человек, его достали из-под завалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте потушилиНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детейЧисло жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

https://crimea.ria.ru/20250121/pozhar-v-yalte-potushili-1143528247.html

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2025

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