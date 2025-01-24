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Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек
Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек
В частном доме в Севастополе по улице Кудюрова возник пожар, проводилась эвакуация. Об этом сообщает МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:18
2025-01-24T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В частном доме в Севастополе по улице Кудюрова возник пожар, проводилась эвакуация. Об этом сообщает МЧС Севастополя.По информации чрезвычайного ведомства, вызов поступил поздним вечером 23 января.По данным МЧС Севастополя, потушить удалось к 23.20. Его площадь составила 120 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня не допущено."Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Жильцов временно разместили в местном пансионате", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.Всего для тушения огня МЧС России привлекались 12 специалистов и 4 автомобиля, а также Спасательная служба Севастополя.Ранее стало известно, что после взрыва газа в поселке Кача под Севастополем пострадал один человек, его достали из-под завалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте потушилиНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детейЧисло жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79
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Пожар в частном доме в Севастополе: эвакуированы пять человек

В Севастополе пять человек эвакуированы из частного дома из-за пожара

12:18 24.01.2025
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю
Пожар в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС России по Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В частном доме в Севастополе по улице Кудюрова возник пожар, проводилась эвакуация. Об этом сообщает МЧС Севастополя.
По информации чрезвычайного ведомства, вызов поступил поздним вечером 23 января.

"Возгорание случилось в частном двухэтажном доме. Огнеборцы прибыли к месту. Установили, что дом охвачен пламенем, на улицу эвакуированы 5 человек. Обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

По данным МЧС Севастополя, потушить удалось к 23.20. Его площадь составила 120 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня не допущено.
"Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Жильцов временно разместили в местном пансионате", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Всего для тушения огня МЧС России привлекались 12 специалистов и 4 автомобиля, а также Спасательная служба Севастополя.
Ранее стало известно, что после взрыва газа в поселке Кача под Севастополем пострадал один человек, его достали из-под завалов.
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