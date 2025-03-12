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Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в Тобольске
Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в Тобольске - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в Тобольске
Два человека, в том числе ребенок, пострадали на пожаре в результате взрыва бытового газ в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T17:11
2025-03-12T17:11
2025-03-12T17:13
тобольск
новости
происшествия
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе ребенок, пострадали на пожаре в результате взрыва бытового газ в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.На месте пожара работают 19 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники, уточнили в пресс-службе.Ранее пять человек пострадали и 54 эвакуированы после взрыва газа в пятиэтажном доме в Краснодарском крае, сообщали в МЧС России. В больницу были доставлены трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. После взрыва бытового газа в жилом доме в Белореченске СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовностиРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тобольск, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, газоснабжение
Из-за взрыва газа произошло обрушение в жилом доме в Тобольске
Обрушение в жилом доме из-за взрыва бытового газа произошло в Тобольске – МЧС
17:11 12.03.2025 (обновлено: 17:13 12.03.2025)