https://crimea.ria.ru/20250327/putin-pozdravil-rosgvardeytsev-s-professionalnym-prazdnikom-1145268059.html

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии и ветеранов, с честью служивших во славу Отечества, с... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T12:14

2025-03-27T12:14

2025-03-27T12:14

владимир путин (политик)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии и ветеранов, с честью служивших во славу Отечества, с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка, безопасности граждан и искоренению преступности."Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - отметил Владимир Путин в своем поздравлении.Глава государства отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, сражаются за свободу и суверенитет Родины, ликвидируют диверсантов, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах.Президент подписал указ об образовании Федеральной службы войск национальной гвардии 5 апреля 2016 года. Указом от 16 января 2017 года он установил 27 марта Днем войск национальной гвардии. Основная задача росгвардейцев – поддержание внутреннего порядка в государстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программеДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, праздники и памятные даты, россия, безопасность