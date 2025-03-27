Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии
© РИА Новости КрымБоец Росгвардии РФ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии и ветеранов, с честью служивших во славу Отечества, с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка, безопасности граждан и искоренению преступности.
"Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - отметил Владимир Путин в своем поздравлении.
Глава государства отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, сражаются за свободу и суверенитет Родины, ликвидируют диверсантов, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах.
"Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою", - отметил президент.
Президент подписал указ об образовании Федеральной службы войск национальной гвардии 5 апреля 2016 года. Указом от 16 января 2017 года он установил 27 марта Днем войск национальной гвардии. Основная задача росгвардейцев – поддержание внутреннего порядка в государстве.
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