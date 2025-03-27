https://crimea.ria.ru/20250327/geroi-kryma--kak-podat-zayavku-na-uchastie-v-kadrovoy-programme-1145263039.html

"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе

"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе - РИА Новости Крым, 27.03.2025

"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе

Период регистрации в кадровой программе "Герои Крыма" завершается, всего к участию зарегистрировались почти 800 участников спецоперации. Как сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Период регистрации в кадровой программе "Герои Крыма" завершается, всего к участию зарегистрировались почти 800 участников спецоперации. Как сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов, заявки будут принимать до 30 марта.С 31 марта всем, кто заполнил анкету и написал эссе в личном кабинете программы, будет доступен следующий этап – прохождение тестирования, указал глава региона.Онлайн-тестирование стартует с полудня 31 марта и продлится 72 часа. Оно пройдет в личном кабинете участника программы и будет включать оценку его личностных и профессиональных качеств."Региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев". Ее цель – подготовка руководящих кадров из числа участников СВО для последующей работы в органах власти Республики Крым, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях республики", - напомнил Аксенов.В Севастополе аналогичную программу назвали "Севастополь – Город Героев". Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, по состоянию на середину марта к участию в ней зарегистрировались больше 650 участников и ветеранов. Из них 605 – севастопольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаПраво на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, герои крыма, герои сво, общество, новости крыма, кадры