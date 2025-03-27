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"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе
"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе - РИА Новости Крым, 27.03.2025
"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе
Период регистрации в кадровой программе "Герои Крыма" завершается, всего к участию зарегистрировались почти 800 участников спецоперации. Как сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Период регистрации в кадровой программе "Герои Крыма" завершается, всего к участию зарегистрировались почти 800 участников спецоперации. Как сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов, заявки будут принимать до 30 марта.С 31 марта всем, кто заполнил анкету и написал эссе в личном кабинете программы, будет доступен следующий этап – прохождение тестирования, указал глава региона.Онлайн-тестирование стартует с полудня 31 марта и продлится 72 часа. Оно пройдет в личном кабинете участника программы и будет включать оценку его личностных и профессиональных качеств."Региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев". Ее цель – подготовка руководящих кадров из числа участников СВО для последующей работы в органах власти Республики Крым, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях республики", - напомнил Аксенов.В Севастополе аналогичную программу назвали "Севастополь – Город Героев". Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, по состоянию на середину марта к участию в ней зарегистрировались больше 650 участников и ветеранов. Из них 605 – севастопольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаПраво на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин
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крым, сергей аксенов, герои крыма, герои сво, общество, новости крыма, кадры
"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программе
Участники СВО подали почти 800 заявок на участие в программе "Герои Крыма" - Аксенов
10:27 27.03.2025 (обновлено: 11:05 27.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Период регистрации в кадровой программе "Герои Крыма" завершается, всего к участию зарегистрировались почти 800 участников спецоперации. Как сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов, заявки будут принимать до 30 марта.
"Всего на сегодняшний день участниками СВО на программу подано более 792 заявок. Тем, кто хочет принять участие в программе, необходимо пройти регистрацию до 30 марта 2025 года включительно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
С 31 марта всем, кто заполнил анкету и написал эссе в личном кабинете программы, будет доступен следующий этап – прохождение тестирования, указал глава региона.
Онлайн-тестирование стартует с полудня 31 марта и продлится 72 часа. Оно пройдет в личном кабинете участника программы и будет включать оценку его личностных и профессиональных качеств.
"Региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев". Ее цель – подготовка руководящих кадров из числа участников СВО для последующей работы в органах власти Республики Крым, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях республики", - напомнил Аксенов.
В Севастополе аналогичную программу назвали "Севастополь – Город Героев".
Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, по состоянию на середину марта к участию в ней зарегистрировались больше 650 участников и ветеранов. Из них 605 – севастопольцы.
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