Рейтинг@Mail.ru
Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250310/pravo-na-status-veterana-dolzhny-poluchit-vse-uchastniki-svo---putin-1144793475.html
Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин
Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T11:51
2025-03-10T11:51
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
ветераны сво
призыв в вс россии
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144793630_0:188:2969:1858_1920x0_80_0_0_72a93c6dd9fb7267ce8067b90cb5100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.Президент также поручил освободить от призыва на военную службу граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года.Необходимые изменения нужно внести в законодательство до 30 марта.Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что военнослужащие, выполняющие свой долг в Курской области и в других приграничных районах России, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации.Ветераны спецоперации на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – ПутинПутин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВОПрограмма для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144793630_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_63b4487a05c1691c6052bce4545fdb09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), ветераны сво, призыв в вс россии, новости, россия
Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин

Путин поручил отнести к ветеранам боевых действий всех участников СВО

11:51 10.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУдостоверения ветерана боевых действий.
Удостоверения ветерана боевых действий. - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
"<...> Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - говорится в документе.
Президент также поручил освободить от призыва на военную службу граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года.
Необходимые изменения нужно внести в законодательство до 30 марта.
Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что военнослужащие, выполняющие свой долг в Курской области и в других приграничных районах России, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации.
Ветераны спецоперации на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.
В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике
 
Владимир Путин (политик)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ветераны СВОПризыв в ВС РоссииНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Воздушный бой в зоне СВО – сбит украинский МиГ-29
12:48Сколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет
12:39Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
12:33ЧП в Казани - такси вылетело на остановку с людьми
12:23В Севастополе сократилось число закрытых из-за ОРВИ школ
12:12В больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел
12:04В Крыму легковушка слетела в кювет – есть пострадавшие
11:51Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин
11:40В России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
11:23Крым встретит "Поезд Победы"
11:08Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
10:53Радио "Спутник в Крыму" запустило видеотрансляции эфиров
10:46Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму
10:37Социальные пенсии в России станут выше
10:25Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней
10:14Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов
10:01Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области
09:17Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года
09:15Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области
09:0115-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на Херсонщине
Лента новостейМолния