https://crimea.ria.ru/20250310/pravo-na-status-veterana-dolzhny-poluchit-vse-uchastniki-svo---putin-1144793475.html

Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин

Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - Путин

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T11:51

2025-03-10T11:51

2025-03-10T11:51

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

ветераны сво

призыв в вс россии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.Президент также поручил освободить от призыва на военную службу граждан, не менее полугода участвовавших в боях в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014 года.Необходимые изменения нужно внести в законодательство до 30 марта.Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что военнослужащие, выполняющие свой долг в Курской области и в других приграничных районах России, будут получать выплаты наравне с участниками спецоперации.Ветераны спецоперации на Украине имеют право на ряд федеральных и региональных льгот. В частности, им и членам их семей компенсируют 50% затрат на коммунальные услуги, они освобождены от уплаты налога на имущество и от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.В Крыму также установлены региональные меры поддержки, предусмотренные для крымчан – участников боевых действий на Украине, а также специальных военных операций в Чечне и в Сирии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – ПутинПутин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВОПрограмма для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), ветераны сво, призыв в вс россии, новости, россия