https://crimea.ria.ru/20250327/gutsul-poprosila-pomoschi-u-putina-1145265049.html
Гуцул попросила помощи у Путина
Гуцул попросила помощи у Путина - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Гуцул попросила помощи у Путина
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T10:53
2025-03-27T10:53
2025-03-27T10:53
евгения гуцул
новости
владимир путин (политик)
гагаузия
молдавия
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145234348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a81549c796c66789951f9178d2ae2820.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.Ранее стало известно о задержании Евгении Гуцул. Из аэропорта Кишинева ее доставили в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа. В центре пояснили, что это связано с делом о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.По словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и РумынииГагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145234348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_121979582de88c8efe20060ad503b713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения гуцул, новости, владимир путин (политик), гагаузия, молдавия, политика, россия
Гуцул попросила помощи у Путина
Гуцул попросила Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения