https://crimea.ria.ru/20250327/gutsul-poprosila-pomoschi-u-putina-1145265049.html

Гуцул попросила помощи у Путина

Гуцул попросила помощи у Путина - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Гуцул попросила помощи у Путина

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T10:53

2025-03-27T10:53

2025-03-27T10:53

евгения гуцул

новости

владимир путин (политик)

гагаузия

молдавия

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.Ранее стало известно о задержании Евгении Гуцул. Из аэропорта Кишинева ее доставили в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа. В центре пояснили, что это связано с делом о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.По словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и РумынииГагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России

гагаузия

молдавия

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения гуцул, новости, владимир путин (политик), гагаузия, молдавия, политика, россия