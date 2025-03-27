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Гуцул попросила помощи у Путина - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Гуцул попросила помощи у Путина
Гуцул попросила помощи у Путина - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Гуцул попросила помощи у Путина
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T10:53
2025-03-27T10:53
евгения гуцул
новости
владимир путин (политик)
гагаузия
молдавия
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.Ранее стало известно о задержании Евгении Гуцул. Из аэропорта Кишинева ее доставили в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа. В центре пояснили, что это связано с делом о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.По словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и РумынииГагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России
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евгения гуцул, новости, владимир путин (политик), гагаузия, молдавия, политика, россия
Гуцул попросила помощи у Путина

Гуцул попросила Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения

10:53 27.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать все возможные механизмы, чтобы оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.
Ранее стало известно о задержании Евгении Гуцул. Из аэропорта Кишинева ее доставили в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа. В центре пояснили, что это связано с делом о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", – цитирует РИА Новости заявление Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
По словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.
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Евгения ГуцулНовостиВладимир Путин (политик)ГагаузияМолдавияПолитикаРоссия
 
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