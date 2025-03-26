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Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул
Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул
Молдавские власти стягивают в Гагаузию правоохранительные силы после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Гагаузии... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T11:08
2025-03-26T11:08
молдавия
евгения гуцул
гагаузия
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Молдавские власти стягивают в Гагаузию правоохранительные силы после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров, отметив, что ситуация в регионе накаляется.Накануне вечером стало известно о задержании руководителя гагаузской автономии Евгении Гуцул, ее доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа.Кроме того, он сообщил, что здесь же запланирован митинг сторонников Гуцул в ее поддержку. Соберутся как политические деятели, так и простые граждане.По мнению Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал представителям СМИ, что глава республики должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Кроме того, Гуцул планировала обговорить в Турции важные для автономии вопросы.В ноябре прошлого года Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Тогда в Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и РумынииГагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России
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молдавия, евгения гуцул, гагаузия, политика, в мире, новости
Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул

Молдавия стягивает силы полиции в Гагаузии после задержания Гуцул – замглавы Гагаузии

11:08 26.03.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Молдавские власти стягивают в Гагаузию правоохранительные силы после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров, отметив, что ситуация в регионе накаляется.
Накануне вечером стало известно о задержании руководителя гагаузской автономии Евгении Гуцул, ее доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа.
"В (административный центр Гагаузии) город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется", - заявил информагентству Петров.
Кроме того, он сообщил, что здесь же запланирован митинг сторонников Гуцул в ее поддержку. Соберутся как политические деятели, так и простые граждане.
По мнению Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.

"Задержание Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия "Действие и солидарность" зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу", - заявил он.

Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал представителям СМИ, что глава республики должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Кроме того, Гуцул планировала обговорить в Турции важные для автономии вопросы.
В ноябре прошлого года Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Тогда в Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.
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