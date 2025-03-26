https://crimea.ria.ru/20250326/situatsiya-nakalyaetsya-chto-proiskhodit-v-gagauzii-posle-zaderzhaniya-gutsul-1145234911.html

Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул

Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Ситуация накаляется: что происходит в Гагаузии после задержания Гуцул

Молдавские власти стягивают в Гагаузию правоохранительные силы после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Гагаузии... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T11:08

2025-03-26T11:08

2025-03-26T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Молдавские власти стягивают в Гагаузию правоохранительные силы после задержания главы автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров, отметив, что ситуация в регионе накаляется.Накануне вечером стало известно о задержании руководителя гагаузской автономии Евгении Гуцул, ее доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, где задержали на 72 часа.Кроме того, он сообщил, что здесь же запланирован митинг сторонников Гуцул в ее поддержку. Соберутся как политические деятели, так и простые граждане.По мнению Петрова, задержание Евгении Гуцул – это давление на оппозицию, в связи с этим могут начаться аресты других оппозиционеров.Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал представителям СМИ, что глава республики должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Кроме того, Гуцул планировала обговорить в Турции важные для автономии вопросы.В ноябре прошлого года Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Тогда в Кремле опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что никто из обвинителей не предоставил фактов. При этом президентские выборы в Молдавии нельзя назвать прозрачными и демократичными, подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииГагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии и РумынииГагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, евгения гуцул, гагаузия, политика, в мире, новости