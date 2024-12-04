https://crimea.ria.ru/20241204/ubrat-oppozitsiyu-i-sozdat-novuyu-partiyu--instruktsii-es-dlya-moldavii-1142358024.html

Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии

Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии

Евросоюз выдал властям Республики Молдова подробные инструкции в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами. Согласно этим указаниям, в стране... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T10:36

2024-12-04T10:36

2024-12-04T10:36

служба внешней разведки (свр)

молдавия

новости

политика

в мире

майя санду

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140300803_0:45:2840:1643_1920x0_80_0_0_04d19f45e99dabd54b0f166730583dd3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз выдал властям Республики Молдова подробные инструкции в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами. Согласно этим указаниям, в стране должна быть создана новая партия "За европейскую Молдавию", а представители оппозиционных политических сил должны быть нейтрализованы. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.Упомянутые инструкции, по данным СВР, глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность"."В худших традициях колониализма Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс". Цель - нейтрализовать их политическую активность", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, властям страны предписано отстранить от занимаемой должности главу Гагаузии Елену Гуцул и "навести порядок" в автономии. Для этого они должны арестовать по уголовным статьям всех основных членов команды руководителя республики.По информации ведомства, Мажейкс также приказал руководству правящей молдавской партии содействовать образованию новой прозападной партии "За европейскую Молдавию", которую должен возглавить экс-министр иностранных дел Николай Попеску."Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию", - передает СВР текст инструкции.В Службе внешней разведки такие инструкции назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны, которые могут привести к дестабилизации и хаосу.В начале ноября Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Оппозиционная партия социалистов во главе с Игорем Додоном объявила ее нелегитимным президентом, поскольку по результатам обработки бюллетеней внутри страны Санду набрала 48, 81% голосов, а ее конкурент-социалист, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло – 51,19%.Победа Майи Санду была объявлена после обработки голосов как внутри страны, так и за ее пределами – она набрала всего 55,33 % голосов, в то время как Стояногло – 44,67%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), молдавия, новости, политика, в мире, майя санду, европейский союз (ес)