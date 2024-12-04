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Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии
Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии
Евросоюз выдал властям Республики Молдова подробные инструкции в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами. Согласно этим указаниям, в стране... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T10:36
2024-12-04T10:36
2024-12-04T10:36
служба внешней разведки (свр)
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майя санду
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз выдал властям Республики Молдова подробные инструкции в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами. Согласно этим указаниям, в стране должна быть создана новая партия "За европейскую Молдавию", а представители оппозиционных политических сил должны быть нейтрализованы. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.Упомянутые инструкции, по данным СВР, глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность"."В худших традициях колониализма Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс". Цель - нейтрализовать их политическую активность", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, властям страны предписано отстранить от занимаемой должности главу Гагаузии Елену Гуцул и "навести порядок" в автономии. Для этого они должны арестовать по уголовным статьям всех основных членов команды руководителя республики.По информации ведомства, Мажейкс также приказал руководству правящей молдавской партии содействовать образованию новой прозападной партии "За европейскую Молдавию", которую должен возглавить экс-министр иностранных дел Николай Попеску."Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию", - передает СВР текст инструкции.В Службе внешней разведки такие инструкции назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны, которые могут привести к дестабилизации и хаосу.В начале ноября Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Оппозиционная партия социалистов во главе с Игорем Додоном объявила ее нелегитимным президентом, поскольку по результатам обработки бюллетеней внутри страны Санду набрала 48, 81% голосов, а ее конкурент-социалист, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло – 51,19%.Победа Майи Санду была объявлена после обработки голосов как внутри страны, так и за ее пределами – она набрала всего 55,33 % голосов, в то время как Стояногло – 44,67%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичнымиНеприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в Молдавии"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
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служба внешней разведки (свр), молдавия, новости, политика, в мире, майя санду, европейский союз (ес)
Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии
Служба внешней разведки опубликовала секретные инструкции ЕС по выборам в Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз выдал властям Республики Молдова подробные инструкции в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами. Согласно этим указаниям, в стране должна быть создана новая партия "За европейскую Молдавию", а представители оппозиционных политических сил должны быть нейтрализованы. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.
Упомянутые инструкции, по данным СВР, глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность".
"В худших традициях колониализма Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс". Цель - нейтрализовать их политическую активность", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, властям страны предписано отстранить от занимаемой должности главу Гагаузии Елену Гуцул и "навести порядок" в автономии. Для этого они должны арестовать по уголовным статьям всех основных членов команды руководителя республики.
"Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов Игорем Додоном, председателем Партии коммунистов Владимиром Ворониным и мэром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию", - приводит данные СВР.
По информации ведомства, Мажейкс также приказал руководству правящей молдавской партии содействовать образованию новой прозападной партии "За европейскую Молдавию", которую должен возглавить экс-министр иностранных дел Николай Попеску.
"Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию", - передает СВР текст инструкции.
В Службе внешней разведки такие инструкции назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны, которые могут привести к дестабилизации и хаосу.
В начале ноября Центризбирком Молдавии признал выборы президента в стране состоявшимися, утвердил результаты и победу в гонке Майи Санду. Оппозиционная партия социалистов во главе с Игорем Додоном объявила ее нелегитимным президентом
, поскольку по результатам обработки бюллетеней внутри страны Санду набрала 48, 81% голосов, а ее конкурент-социалист, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло – 51,19%.
Победа Майи Санду была объявлена после обработки
голосов как внутри страны, так и за ее пределами – она набрала всего 55,33 %
голосов, в то время как Стояногло – 44,67%.
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