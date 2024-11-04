Рейтинг@Mail.ru
Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241104/partiya-sotsialistov-moldavii-obyavila-sandu-nelegitimnym-prezidentom-1141604746.html
Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом
Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом
Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой на президентских выборах был бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила о непризнании итогов... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T15:45
2024-11-04T15:45
майя санду
выборы
молдавия
в мире
политика
новости
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118964826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c374f020ef5d35cd7bfb1755e43c6db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой на президентских выборах был бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом". Об этом говорится в заявлении политсилы.Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования. Также были допущены другие нарушения, в частности агитация в "день тишины", и "сотни случаев преднамеренной фальсификации выборов".В партии подчеркнули, что Майя Санду "потерпела поражение внутри страны", а Стояногло "одержал подлинную победу на выборах"."Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", - добавили в политсиле.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118964826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8835bfd3392ca73d5d553025df516817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, выборы, молдавия, в мире, политика, новости, александр стояногло
Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом

Партия социалистов Молдавии заявила о непризнании результатов голосования за рубежом

15:45 04.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБрифинг М. Санду в Кишиневе
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой на президентских выборах был бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом". Об этом говорится в заявлении политсилы.
"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов. Александр Стояногло - подлинный победитель президентских выборов в Молдове. Санду - нелегитимный президент. Ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа", - говорится в документе.
Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".
В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования. Также были допущены другие нарушения, в частности агитация в "день тишины", и "сотни случаев преднамеренной фальсификации выборов".
"В результате сотни тысяч граждан страны не смогли воспользоваться своим правом голоса, чем и объясняется итоговый разрыв в числе голосов", - указывается в заявлении.
В партии подчеркнули, что Майя Санду "потерпела поражение внутри страны", а Стояногло "одержал подлинную победу на выборах".
"Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", - добавили в политсиле.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции
ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
 
Майя СандуВыборыМолдавияВ миреПолитикаНовостиАлександр Стояногло
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
17:02Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
16:35Путин: Курская область будет зачищена от противника
16:08Очередь на Крымском мосту почти утроилась - сколько ждать проезда
15:52Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
15:45Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом
15:12В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
14:40Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки
14:10Крымский мост сейчас: очередь снова быстро растет
14:02В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел
13:55Белогорск и два села в Крыму остались без света
13:42Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку
13:39Легковушка перевернулась на горном перевале в Крыму
13:19Оппозиция готовится к реваншу: что показали выборы в Молдавии
12:44Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков
12:28Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
11:59Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы
11:28В Крыму ВАЗ снес опору освещения и перевернулся
10:55США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров
10:22Боевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американец
Лента новостейМолния