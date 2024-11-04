https://crimea.ria.ru/20241104/partiya-sotsialistov-moldavii-obyavila-sandu-nelegitimnym-prezidentom-1141604746.html

Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом

Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом

Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой на президентских выборах был бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила о непризнании итогов... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T15:45

2024-11-04T15:45

2024-11-04T15:45

майя санду

выборы

молдавия

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новости

александр стояногло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой на президентских выборах был бывший генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом". Об этом говорится в заявлении политсилы.Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования. Также были допущены другие нарушения, в частности агитация в "день тишины", и "сотни случаев преднамеренной фальсификации выборов".В партии подчеркнули, что Майя Санду "потерпела поражение внутри страны", а Стояногло "одержал подлинную победу на выборах"."Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", - добавили в политсиле.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, выборы, молдавия, в мире, политика, новости, александр стояногло