https://crimea.ria.ru/20241025/tsik-utverdil-rezultaty-referenduma-o-vstuplenii-moldavii-v-evrosoyuz-1141357950.html

ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз - РИА Новости Крым, 25.10.2024

ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции. Явка на голосование составила... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T19:41

2024-10-25T19:41

2024-10-25T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции. Явка на голосование составила 50,72%, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Анджелу Караман.Конституционный суд обязан вынести решение в течение 10 дней.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии РИА Новости Крым заявила, что референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС, поскольку он в первую очередь направлен на то, чтобы наделить национальный парламент полномочиями принимать решения по изменению Конституции простым большинством голосов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкрытое вмешательство: в МИД России оценили итоги выборов в МолдавииМолдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнениеЕвроинтеграция Молдавии - за что голосуют избиратели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, выборы, европейский союз (ес), в мире, политика, новости