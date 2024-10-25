ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции. Явка на голосование составила 50,72%, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Анджелу Караман.
"Согласно полученным и утвержденным результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся. За опцию "Да" проголосовали 749 719 избирателей, за опцию "Нет" - 739 155. А всего - 1 488 874. Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов", - заявила Караман.
Конституционный суд обязан вынести решение в течение 10 дней.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,98%. Они вышли во второй тур, который состоится 3 ноября.
На референдуме по вопросу поддержки изменения конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз "за" проголосовали 50,46%, "против" – 49,54%.
Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии РИА Новости Крым заявила, что референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС, поскольку он в первую очередь направлен на то, чтобы наделить национальный парламент полномочиями принимать решения по изменению Конституции простым большинством голосов.
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