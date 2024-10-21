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Молдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241021/moldaviyu-zhdet-ukrainskiy-krizis-posle-referenduma-po-es--mnenie-1141234518.html
Молдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнение
Молдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Молдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнение
Молдавию ждут процессы, ведущие страну к кризису по украинскому сценарию, об этом свидетельствуют итоги референдума о вступлении в ЕС. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T11:45
2024-10-21T11:45
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
молдавия
выборы
европейский союз (ес)
новости
мнения
в мире
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Молдавию ждут процессы, ведущие страну к кризису по украинскому сценарию, об этом свидетельствуют итоги референдума о вступлении в ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его мнению, итоги голосования в Молдове по вопросу вступления страны в ЕС, демонстрируют "самую опасную ситуацию"."Если бы речь шла о президентских выборах и таком результате, это говорило бы о расколе общества и о том, что ни та, ни другая сторона не позволят без применения силы прийти президенту тому или другому к власти", – отметил Шатров.В данном случае ситуация в стране не перейдет в острую фазу стремительно, однако "процесс вступления Молдавии в кризис, аналогичный украинскому", уже запущен, считает политолог.Особенно активное противодействие евроинтеграции (против более 90%) демонстрирует Гагаузия, а также непризнанное Приднестровье, хотя и в остальной части Молдавии, и в самой столице виден "мощный раскол", добавил Шатров."Тревожно за судьбу Приднестровья и Гагаузии. Но, думаю, что и в Кишиневе будет неспокойно. Можем предположить, что второй тур (выборов президента – ред.) уже пройдет на фоне беспорядков", – полагает Шатров".Он не исключил, что на фоне противостояния в стране возможны открытые столкновения.Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова высказала мнение, для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции. В Молдове в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на 4 года. Президент Молдовы будет избран по итогам второго тура, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом, согласно данным ЦИК страны, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.Кроме того, в этот же день состоялся референдум, на котором гражданам был поставлен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию – ФСБ Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
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РИА Новости Крым
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игорь шатров, молдавия, выборы, европейский союз (ес), новости, мнения, в мире, политика, общество, майя санду
Молдавию ждет "украинский" кризис после референдума по ЕС – мнение

Молдавию ждет кризис по украинскому сценарию - Шатров

11:45 21.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Молдавию ждут процессы, ведущие страну к кризису по украинскому сценарию, об этом свидетельствуют итоги референдума о вступлении в ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его мнению, итоги голосования в Молдове по вопросу вступления страны в ЕС, демонстрируют "самую опасную ситуацию".
"Если бы речь шла о президентских выборах и таком результате, это говорило бы о расколе общества и о том, что ни та, ни другая сторона не позволят без применения силы прийти президенту тому или другому к власти", – отметил Шатров.
В данном случае ситуация в стране не перейдет в острую фазу стремительно, однако "процесс вступления Молдавии в кризис, аналогичный украинскому", уже запущен, считает политолог.
"Мы являемся свидетелями зарождающейся "украинизации" Молдавии – это бесспорный факт, мы получаем вторую Украину. И независимо от того, будет 50,01% в пользу Евросоюза или против, будем наблюдать скатившуюся в кризис Молдавию. Это не сиюминутное действие, и можно предсказать, что спокойной Молдавии мы в ближайшие годы не увидим", – считает Шатров.
Особенно активное противодействие евроинтеграции (против более 90%) демонстрирует Гагаузия, а также непризнанное Приднестровье, хотя и в остальной части Молдавии, и в самой столице виден "мощный раскол", добавил Шатров.
"Тревожно за судьбу Приднестровья и Гагаузии. Но, думаю, что и в Кишиневе будет неспокойно. Можем предположить, что второй тур (выборов президента – ред.) уже пройдет на фоне беспорядков", – полагает Шатров".
Он не исключил, что на фоне противостояния в стране возможны открытые столкновения.
Режиссер Любовь Табунщик - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
1 октября, 19:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова высказала мнение, для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции.
В Молдове в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на 4 года. Президент Молдовы будет избран по итогам второго тура, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом, согласно данным ЦИК страны, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Кроме того, в этот же день состоялся референдум, на котором гражданам был поставлен один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровМолдавияВыборыЕвропейский Союз (ЕС)НовостиМненияВ миреПолитикаОбществоМайя Санду
 
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