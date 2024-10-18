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Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты
Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты
Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор Александр Стояногло считает, что Кишиневу необходимо отказаться от поддержки антироссийских санкций ради... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T20:04
2024-10-18T20:04
2024-10-18T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор Александр Стояногло считает, что Кишиневу необходимо отказаться от поддержки антироссийских санкций ради стабильного экспорта своей сельскохозяйственной продукции.Он напомнил, что Россия традиционно была для Молдавии основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков для молдавской продукции практически нет, поскольку в Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании.Кишинев пытается найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объеме. Вопрос будет урегулирован только при возобновлении торговых отношений с Россией, уверен Стояногло.Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев поддерживает 80% антироссийских санкций Евросоюза. При этом, по его словам, республика не присоединилась к ограничениям, которые либо не может применить на практике, либо их внедрение обернется затратами для страны в виде зеркальных мер.Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах зарегистрированы 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииРоссия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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молдавия, в мире, санкции, санкции против россии, политика, экономика, выборы, новости
Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло призвал оказаться от поддержки санкций против РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор Александр Стояногло считает, что Кишиневу необходимо отказаться от поддержки антироссийских санкций ради стабильного экспорта своей сельскохозяйственной продукции.
"У нас на севере страны великолепные яблоневые сады, но фермеры находятся в полной неопределенности, не знают, что делать с урожаем, поскольку с прошлого года остались нереализованными 100 тысяч тонн яблок", - написал он в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Россия традиционно была для Молдавии основным рынком сбыта, и сегодня альтернативных рынков для молдавской продукции практически нет, поскольку в Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании.
Кишинев пытается найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объеме. Вопрос будет урегулирован только при возобновлении торговых отношений с Россией, уверен Стояногло.
"Это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям", - добавил кандидат в президенты.
Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев поддерживает 80% антироссийских санкций Евросоюза. При этом, по его словам, республика не присоединилась к ограничениям, которые либо не может применить на практике, либо их внедрение обернется затратами для страны в виде зеркальных мер.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах зарегистрированы 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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