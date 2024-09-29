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Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи и русских. Об этом РИА Новости Крым рассказала уроженка Молдавии, режиссер Любовь Табунщик на полях... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T18:43
2024-09-29T18:43
2024-09-29T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи и русских. Об этом РИА Новости Крым рассказала уроженка Молдавии, режиссер Любовь Табунщик на полях IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе.По словам режиссера, она родилась в Молдове и прожила там 20 лет, а уехала в Россию, потому что душа русская и просто захотелось русской речи.Она с первого раза поступила во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии – ред.), стала режиссером, и теперь пробует себя в деле, работает и преподает, строит планы. В их числе – создание фильмов о русских людях."Я бы говорила именно о русском обществе и поднимала проблемы так, чтобы зритель смог посмотреть на себя со стороны и становиться лучше. Мы иногда существуем "на автомате", отстраненно – от детей, окружающих, не задумываясь над поступками. Мне хочется поднимать людей до уровня вопроса, с которым потом человек будет думать и духовно расти", – сказала Любовь.По ее словам, хотя Молдова давно уже другая страна, а не республика СССР, и нынешние ее отношения с Россией нельзя назвать дружественными, среди простых людей там нет неприятия русских.По ее мнению, чтобы отношения между странами наладились, мы просто должны друг друга уважать. И призналась, что пока не знает ответа на вопрос, как этого можно добиться в нынешних обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеМолдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости КрымПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад
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россия, молдавия, мнения, русский язык, общество
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
Режиссер Любовь Табунщик – об отношении жителей Молдовы к русским
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи и русских. Об этом РИА Новости Крым
рассказала уроженка Молдавии, режиссер Любовь Табунщик на полях IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе.
По словам режиссера, она родилась в Молдове и прожила там 20 лет, а уехала в Россию, потому что душа русская и просто захотелось русской речи.
"У русского человека есть потребность задумываться о чем-то, читать поэзию, литературу. Это совсем другой мир. Когда попала в Россию, я не верила, что поступлю, думала, просто уеду. Но приехала, поступила, осталась и поняла, что это мое место", – поделилась впечатлениями Любовь Табунщик.
Она с первого раза поступила во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии – ред.), стала режиссером, и теперь пробует себя в деле, работает и преподает, строит планы. В их числе – создание фильмов о русских людях.
"Я бы говорила именно о русском обществе и поднимала проблемы так, чтобы зритель смог посмотреть на себя со стороны и становиться лучше. Мы иногда существуем "на автомате", отстраненно – от детей, окружающих, не задумываясь над поступками. Мне хочется поднимать людей до уровня вопроса, с которым потом человек будет думать и духовно расти", – сказала Любовь.
По ее словам, хотя Молдова давно уже другая страна, а не республика СССР, и нынешние ее отношения с Россией нельзя назвать дружественными, среди простых людей там нет неприятия русских.
"Несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, приезжая в Молдову, я ни разу не столкнулась с каким-то плохим отношением к тому, что живу в России, говорю на русском языке, заканчиваю российский вуз. Среди простых людей нет в Молдове никаких противников русской речи, русской национальности, русских людей", – сказала режиссер.
По ее мнению, чтобы отношения между странами наладились, мы просто должны друг друга уважать. И призналась, что пока не знает ответа на вопрос, как этого можно добиться в нынешних обстоятельствах.
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