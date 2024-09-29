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Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение

Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение

Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи и русских. Об этом РИА Новости Крым рассказала уроженка Молдавии, режиссер Любовь Табунщик на полях... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T18:43

2024-09-29T18:43

2024-09-29T18:43

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молдавия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи и русских. Об этом РИА Новости Крым рассказала уроженка Молдавии, режиссер Любовь Табунщик на полях IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе.По словам режиссера, она родилась в Молдове и прожила там 20 лет, а уехала в Россию, потому что душа русская и просто захотелось русской речи.Она с первого раза поступила во ВГИК (Всероссийский государственный университет кинематографии – ред.), стала режиссером, и теперь пробует себя в деле, работает и преподает, строит планы. В их числе – создание фильмов о русских людях."Я бы говорила именно о русском обществе и поднимала проблемы так, чтобы зритель смог посмотреть на себя со стороны и становиться лучше. Мы иногда существуем "на автомате", отстраненно – от детей, окружающих, не задумываясь над поступками. Мне хочется поднимать людей до уровня вопроса, с которым потом человек будет думать и духовно расти", – сказала Любовь.По ее словам, хотя Молдова давно уже другая страна, а не республика СССР, и нынешние ее отношения с Россией нельзя назвать дружественными, среди простых людей там нет неприятия русских.По ее мнению, чтобы отношения между странами наладились, мы просто должны друг друга уважать. И призналась, что пока не знает ответа на вопрос, как этого можно добиться в нынешних обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили военный памятник в МолдовеМолдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости КрымПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, молдавия, мнения, русский язык, общество