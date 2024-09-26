https://crimea.ria.ru/20240926/moldaviya-boitsya-pravdy--konstantinov-o-zaprete-ria-novosti-krym-1140651666.html

Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым

Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым

Крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе, которая отсекает своих людей от любых "неудобных" источников информации. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T17:07

2024-09-26T17:07

2024-09-26T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе, которая отсекает своих людей от любых "неудобных" источников информации. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя блокировку в Молдавии доступа к сайту РИА Новости Крым и некоторых других средств массовой информации полуострова.В четверг стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым, РИА Новости, Крымская газета, сайт телеканала "Крым 24" и Госсовета республики и другие.По его словам, в преддверии выборов президента Молдавии и проведения референдума о вступлении страны в ЕС, молдавскому руководству неудобны правдивые пророссийские СМИ.При этом политик отметил, что перечисленные крымские СМИ никак не ориентированы на Молдавию, "но они говорят правду, а потому — опасны для любителей жить по им одним известным "правилам", которые на поверку оказываются подозрительно смахивающими на воровские "понятия".Решение молдавских властей ранее прокомментировала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева. По ее словам, блокировка российских СМИ что в "европах", что в некоторых странах ближнего зарубежья – от бессилия. Это попытка огородить своих жителей от правды о жизни в российском Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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