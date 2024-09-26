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Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым
Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым
Крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе, которая отсекает своих людей от любых "неудобных" источников информации. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T17:07
2024-09-26T17:49
эксклюзивы риа новости крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе, которая отсекает своих людей от любых "неудобных" источников информации. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя блокировку в Молдавии доступа к сайту РИА Новости Крым и некоторых других средств массовой информации полуострова.В четверг стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым, РИА Новости, Крымская газета, сайт телеканала "Крым 24" и Госсовета республики и другие.По его словам, в преддверии выборов президента Молдавии и проведения референдума о вступлении страны в ЕС, молдавскому руководству неудобны правдивые пророссийские СМИ.При этом политик отметил, что перечисленные крымские СМИ никак не ориентированы на Молдавию, "но они говорят правду, а потому — опасны для любителей жить по им одним известным "правилам", которые на поверку оказываются подозрительно смахивающими на воровские "понятия".Решение молдавских властей ранее прокомментировала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева. По ее словам, блокировка российских СМИ что в "европах", что в некоторых странах ближнего зарубежья – от бессилия. Это попытка огородить своих жителей от правды о жизни в российском Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир константинов, риа новости крым, сми, молдавия, политика, новости крыма, мнения, санкции, санкции против россии
Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости Крым

Константинов ответил на блокировку в Молдавии сайта РИА Новости Крым

17:07 26.09.2024 (обновлено: 17:49 26.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Крымские СМИ говорят правду и потому неудобны Европе, которая отсекает своих людей от любых "неудобных" источников информации. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя блокировку в Молдавии доступа к сайту РИА Новости Крым и некоторых других средств массовой информации полуострова.
В четверг стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым, РИА Новости, Крымская газета, сайт телеканала "Крым 24" и Госсовета республики и другие.
"Следует поздравить крымских журналистов со столь высокой оценкой их профессиональной деятельности", - отметил Константинов в комментарии РИА Новости Крым.
По его словам, в преддверии выборов президента Молдавии и проведения референдума о вступлении страны в ЕС, молдавскому руководству неудобны правдивые пророссийские СМИ.
"Тот факт, что в евро-концлагере людей отсекают от любых неконтролируемых лагерным начальством источников информации — это уже не удивляет, - сказал Константинов. - Голос правды в такой ответственный момент не должен отвлекать молдаван от следования "украинской дорогой" - на убой, в интересах лицемерного лживого Запада, традиционно подающего себя как главный оплот демократии и свободы слова".
При этом политик отметил, что перечисленные крымские СМИ никак не ориентированы на Молдавию, "но они говорят правду, а потому — опасны для любителей жить по им одним известным "правилам", которые на поверку оказываются подозрительно смахивающими на воровские "понятия".
Решение молдавских властей ранее прокомментировала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева. По ее словам, блокировка российских СМИ что в "европах", что в некоторых странах ближнего зарубежья – от бессилия. Это попытка огородить своих жителей от правды о жизни в российском Крыму.
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