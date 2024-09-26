https://crimea.ria.ru/20240926/sayt-ria-novosti-krym-zablokirovan-v-moldavii-1140640708.html
Сайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии
Сайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Сайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии
Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам,... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T11:55
2024-09-26T11:55
2024-09-26T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым и РИА Новости. Об этом со ссылкой на молдавский портал deschide.md пишет РИА Новости.По информации агентства, уведомление было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. В числе заблокированных интернет-ресурсов "Крымская газета", сайт Государственного совета республики, телеканала "Крым 24"."Служба информации и безопасности потребовала заблокировать доступ пользователей из Республики Молдова к семи сайтам. Это шесть новостных порталов из России и один антиевропейский пропагандистский портал из Республики Молдова. В связи с этим операторы мобильной связи и интернета в Республике Молдова распорядились заблокировать следующие веб-страницы: ria.ru, nuacum.eu, ng.ru, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru", - говорится в сообщении.Решение молдавских властей прокомментировала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.На данный момент при попытке входа на сайты РИА Новости и РИА Новости Крым возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Официальных сообщений от властей о блокировке и ее причинах не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240912/nasilstvennaya-evrointegratsiya-kak-moldaviyu-zastavlyayut-evropu-lyubit-1140303325.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, риа новости крым, сми, журналистика, общество, в мире, риа новости, новости, миа "россия сегодня"
Сайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии
В Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости Крым
11:55 26.09.2024 (обновлено: 12:26 26.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым и РИА Новости. Об этом со ссылкой на молдавский портал deschide.md пишет РИА Новости.
По информации агентства, уведомление было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. В числе заблокированных интернет-ресурсов "Крымская газета", сайт Государственного совета республики, телеканала "Крым 24".
"Служба информации и безопасности потребовала заблокировать доступ пользователей из Республики Молдова к семи сайтам. Это шесть новостных порталов из России и один антиевропейский пропагандистский портал из Республики Молдова. В связи с этим операторы мобильной связи и интернета в Республике Молдова распорядились заблокировать следующие веб-страницы: ria.ru, nuacum.eu, ng.ru, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru", - говорится в сообщении.
Решение молдавских властей прокомментировала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.
"Ничего удивительного ни для нашего Агентства, ни лично для меня. Блокировка российских СМИ что в "европах", что в некоторых странах ближнего зарубежья – от бессилия! Это попытка огородить своих жителей от правды. Сайт РИА Новости Крым рассказывает миру о реалиях на полуострове, что мешает некоторым распространять об этом чудесном месте фантазии русофобских писак и чиновников. А правду, господа, не заткнешь! И да, нас можно найти в соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Одноклассниках и Rutube.
На данный момент при попытке входа на сайты РИА Новости и РИА Новости Крым возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Официальных сообщений от властей о блокировке и ее причинах не поступало.
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