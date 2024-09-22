https://crimea.ria.ru/20240922/perevooruzhenie-moldavii--chto-gotovit-antirossiyskiy-zapad-1140447840.html

Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад

Перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T19:10

2024-09-22T19:10

2024-09-22T19:10

мнения

радио "спутник в крыму"

германия

франция

польша

молдавия

приднестровье

вадим колесниченко

политика

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Главы МИД Германии, Франции и Польши заявили о необходимости перевооружить армию Молдавии и готовности сделать это своими силами и через Европейский фонд мира. Свое намерение три страны подтвердили в совместном коммюнике по итогам встречи в формате Веймарского треугольника в Кишиневе.По мнению Колесниченко, Молдавия, как Армения и Грузия, рассматривается Западом в качестве одной из составных частей так называемого "кольца ненависти вокруг РФ"."Это все взрывоопасные точки, которые должны напрячь наш потенциал как политический, так и военный", – отметил Колесниченко.Следовательно, Молдавию будут использовать для провокаций против России – процесс подготовки почвы для этого уже идет, заметил политолог.Что касается конкретно военной помощи Кишиневу со стороны антироссийского блока, то речь здесь не столько идет о самой Молдавии, сколько о Приднестровье, подчеркнул политолог. По его мнению, готовятся провокации с целью нанести политический удар России, на которые РФ не сможет не отвечать."Россия будет вынуждена на это реагировать: там более 200 тысяч граждан РФ. И от нас ждут применения тактического ядерного оружия, "удара по площадям", чтобы попытаться сделать страной-изгоем и оттолкнуть от нас те страны, которые являются сегодня либо союзниками, либо нейтральными по отношению к нашей стране, сейчас их большинство в мире, и это число растет", – прокомментировал Колесниченко.По мнению политолога, программа Запада по созданию выгодной почвы для конфликта в Приднестровье – долгосрочная, о которой, безусловно, известно руководству РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИДБезальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в ЯпонииСША загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"

германия

франция

польша

молдавия

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, германия, франция, польша, молдавия, приднестровье, вадим колесниченко, политика, европейский союз (ес)