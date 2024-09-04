https://crimea.ria.ru/20240904/moskva-budet-schitat-provokatsii-v-pridnestrove-atakoy-na-rossiyu---mid-1140107409.html
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:01
2024-09-04T13:01
2024-09-04T13:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
приднестровье
россия
в мире
новости
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках брифинга на полях Восточного экономического форума."На фоне безответственных разглагольствований официальных лиц Молдавии, в экспертном сообществе страны обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики кишиневских и киевских пропагандистов в отношении Приднестровья. А также на тиражируемые в СМИ высказывания радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ избавиться от российского военного присутствия в регионе", - констатировала Захарова.Она предостерегла Молдавию от подобных авантюр и напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев в регионе проживает более 220 тыс. граждан России.Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу.Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, завлял ранее экс-президент старны, глава партии социалистов Игорь Додон.В МИД России ранее заявили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтМолдавские власти творят беззаконие – глава ГагаузииПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков
приднестровье
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, приднестровье, россия, в мире, новости, майя санду
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках брифинга на полях Восточного экономического форума.
"На фоне безответственных разглагольствований официальных лиц Молдавии, в экспертном сообществе страны обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики кишиневских и киевских пропагандистов в отношении Приднестровья. А также на тиражируемые в СМИ высказывания радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ избавиться от российского военного присутствия в регионе", - констатировала Захарова.
Она предостерегла Молдавию от подобных авантюр и напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев в регионе проживает более 220 тыс. граждан России.
"Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - заявил она.
Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу.
"Может, кому-то в рядах режима Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться?" - напомнила она.
Молдавия может восстановить отношения с Россией
, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, завлял ранее экс-президент старны, глава партии социалистов Игорь Додон.
В МИД России ранее заявили, что защита интересов жителей Приднестровья
и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.
Читайте также на РИА Новости Крым: