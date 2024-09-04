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Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:01
2024-09-04T13:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
приднестровье
россия
в мире
новости
майя санду
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках брифинга на полях Восточного экономического форума."На фоне безответственных разглагольствований официальных лиц Молдавии, в экспертном сообществе страны обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики кишиневских и киевских пропагандистов в отношении Приднестровья. А также на тиражируемые в СМИ высказывания радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ избавиться от российского военного присутствия в регионе", - констатировала Захарова.Она предостерегла Молдавию от подобных авантюр и напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев в регионе проживает более 220 тыс. граждан России.Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу.Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, завлял ранее экс-президент старны, глава партии социалистов Игорь Додон.В МИД России ранее заявили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтМолдавские власти творят беззаконие – глава ГагаузииПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, приднестровье, россия, в мире, новости, майя санду
Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД

Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ

13:01 04.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках брифинга на полях Восточного экономического форума.
"На фоне безответственных разглагольствований официальных лиц Молдавии, в экспертном сообществе страны обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики кишиневских и киевских пропагандистов в отношении Приднестровья. А также на тиражируемые в СМИ высказывания радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ избавиться от российского военного присутствия в регионе", - констатировала Захарова.
Она предостерегла Молдавию от подобных авантюр и напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев в регионе проживает более 220 тыс. граждан России.
"Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - заявил она.
Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу.
"Может, кому-то в рядах режима Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться?" - напомнила она.
Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, завлял ранее экс-президент старны, глава партии социалистов Игорь Додон.
В МИД России ранее заявили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПриднестровьеРоссияВ миреНовостиМайя Санду
 
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