https://crimea.ria.ru/20240904/moskva-budet-schitat-provokatsii-v-pridnestrove-atakoy-na-rossiyu---mid-1140107409.html

Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД

Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД

Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:01

2024-09-04T13:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

приднестровье

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майя санду

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в рамках брифинга на полях Восточного экономического форума."На фоне безответственных разглагольствований официальных лиц Молдавии, в экспертном сообществе страны обращают внимание на беспрецедентный виток враждебной риторики кишиневских и киевских пропагандистов в отношении Приднестровья. А также на тиражируемые в СМИ высказывания радикальных политиков, которые призывают с помощью ВСУ избавиться от российского военного присутствия в регионе", - констатировала Захарова.Она предостерегла Молдавию от подобных авантюр и напомнила, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев в регионе проживает более 220 тыс. граждан России.Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу.Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, завлял ранее экс-президент старны, глава партии социалистов Игорь Додон.В МИД России ранее заявили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтМолдавские власти творят беззаконие – глава ГагаузииПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков

приднестровье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, приднестровье, россия, в мире, новости, майя санду