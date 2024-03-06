https://crimea.ria.ru/20240306/podavlenie-pridnestrovya-moldaviey-chrevato-katastrofoy--peskov-1135457502.html

Подавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков

Подавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Подавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков

Игнорирование официальным Кишиневом мнения жителей Приднестровья и попытка властей Молдавии подавить республику чреваты катастрофой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T14:14

2024-03-06T14:14

2024-03-06T14:16

приднестровье

мнения

дмитрий песков

новости

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россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Игнорирование официальным Кишиневом мнения жителей Приднестровья и попытка властей Молдавии подавить республику чреваты катастрофой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, ситуация вокруг Приднестровья далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной."Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", – отметил он.Песков подчеркнул, что Москва всегда выступала и выступает за реанимацию контактов с властями Кишинева, но там сейчас царит дух русофобии.Съезд депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на прошлой неделе принял резолюцию с просьбой к России оказать помощь из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева.В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.В МИД России заявили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеМосква учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – ЛавровКулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии

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приднестровье, мнения, дмитрий песков, новости, молдавия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)