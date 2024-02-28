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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T18:47

2024-02-28T18:47

2024-02-28T18:47

приднестровье

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии.Ранее в среду непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.После того как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении непризнанной республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала подобные сообщения невероятной глупостью.Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдаване сокращают расходы на украинских беженцевПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеМосква учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров

https://crimea.ria.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-k-rossii-za-pomoschyu-1135282315.html

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приднестровье, молдавия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости