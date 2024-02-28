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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T18:47
2024-02-28T18:47
приднестровье
молдавия
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии.Ранее в среду непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.После того как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении непризнанной республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала подобные сообщения невероятной глупостью.Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдаване сокращают расходы на украинских беженцевПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеМосква учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров
https://crimea.ria.ru/20240228/pridnestrove-obratilos-k-rossii-za-pomoschyu-1135282315.html
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РИА Новости Крым
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приднестровье, молдавия, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

В МИДе РФ назвали защиту интересов жителей ПМР и соотечественников приоритетом

18:47 28.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — отметили в МИД.
Ранее в среду непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.
После того как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении непризнанной республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала подобные сообщения невероятной глупостью.
Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.
В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.
Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.
Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
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