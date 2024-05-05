https://crimea.ria.ru/20240505/patriarkh-kirill-obyavil-vserossiyskiy-krestnyy-khod-s-ikonoy-opolcheniya-1137066907.html

Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения

Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T18:47

2024-05-05T18:47

2024-05-05T18:47

патриарх кирилл (владимир гундяев)

икона казанской божией матери "московская"

общество

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского."Мы сегодня начинаем крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, и принесет в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.

https://crimea.ria.ru/20240505/vladimir-putin-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-prazdnikom-paskhi-1137058355.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), икона казанской божией матери "московская", общество, православие, религия, россия, новости