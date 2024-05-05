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Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T18:47
2024-05-05T18:47
патриарх кирилл (владимир гундяев)
икона казанской божией матери "московская"
общество
православие
религия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского."Мы сегодня начинаем крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, и принесет в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), икона казанской божией матери "московская", общество, православие, религия, россия, новости
Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения

Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения Минина и Пожарского

18:47 05.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского.
"Мы сегодня начинаем крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, и принесет в эти места эту святыню - казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше время с вами как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к Церкви нашей", - сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.
Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему. После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого уточнил в своем Telegram-канале, что икона передана в храм Христа Спасителя, поскольку оттуда начнется крестный ход, после завершения которого образ вернется в Казанский собор на Красной площади.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Икона Казанской Божией Матери "Московская"ОбществоПравославиеРелигияРоссияНовости
 
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