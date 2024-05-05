https://crimea.ria.ru/20240505/odin-rebenok-pogib-i-odin-postradal-na-pozhare-v-anape---otkryto-delo-1137065336.html

Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело

Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело

11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе, ее брат пострадал. Как сообщают в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по данному факту... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T17:23

2024-05-05T17:23

2024-05-05T17:25

анапа

краснодарский край

пожар

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе, ее брат пострадал. Как сообщают в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по данному факту заведено уголовное дело.По данным следствия, пожар случился накануне днем в частном доме по улице Центральной в селе Варваровка города Анапы, в котором проживала многодетная семья. В огне погибла 11-летняя девочка, из-за отравления угарным газом госпитализация потребовалась ее 17-летнему брату. Остальные дети спасены.Следователи произвели осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Точную причину и очаг возгорания следствию еще предстоит установить.В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в СевастополеНа пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры

анапа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, пожар, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)