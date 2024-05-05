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Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело
Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело
11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе, ее брат пострадал. Как сообщают в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по данному факту... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T17:23
2024-05-05T17:25
анапа
краснодарский край
пожар
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе, ее брат пострадал. Как сообщают в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по данному факту заведено уголовное дело.По данным следствия, пожар случился накануне днем в частном доме по улице Центральной в селе Варваровка города Анапы, в котором проживала многодетная семья. В огне погибла 11-летняя девочка, из-за отравления угарным газом госпитализация потребовалась ее 17-летнему брату. Остальные дети спасены.Следователи произвели осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Точную причину и очаг возгорания следствию еще предстоит установить.В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в СевастополеНа пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчинуСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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анапа, краснодарский край, пожар, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело

В Анапе на пожаре в жилом доме погибла девочка и пострадал ее брат - Следком

17:23 05.05.2024 (обновлено: 17:25 05.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. 11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе, ее брат пострадал. Как сообщают в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по данному факту заведено уголовное дело.
По данным следствия, пожар случился накануне днем в частном доме по улице Центральной в селе Варваровка города Анапы, в котором проживала многодетная семья. В огне погибла 11-летняя девочка, из-за отравления угарным газом госпитализация потребовалась ее 17-летнему брату. Остальные дети спасены.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара в частном доме, в результате которого погибла малолетняя девочка", - говорится в сообщении СК.
Следователи произвели осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Точную причину и очаг возгорания следствию еще предстоит установить.
В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.
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АнапаКраснодарский крайПожарПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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