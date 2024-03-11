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Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
Жертвой пожара в Бахчисарайском районе стала местная жительница, которая проживала в сгоревшем вагончике, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T15:33
2024-03-11T15:33
2024-03-11T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Жертвой пожара в Бахчисарайском районе стала местная жительница, которая проживала в сгоревшем вагончике, сообщает прокуратура Крыма.Во время пожара в селе Приятное свидание Бахчисарайского района в ночь на 11 марта погиб человек, сообщала ранее в понедельник пресс-служба МЧС Республики Крым. Отмечалось, что огонь охватил 25 квадратных метров. На его ликвидацию спасателям потребовалось 2 часа 20 минут.По информации надзорного ведомства, в сгоревшем бытовом вагончике проживала местная жительница.Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного пожара в садовом товариществе, а также ход и результаты доследственной проверки. Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Симферополем потушили пожар в лесуВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
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крым, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, общество, новости крыма
Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
На пожаре в бытовом вагончике в Крыму погибла женщина - дело на контроле прокуратуры