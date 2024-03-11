https://crimea.ria.ru/20240311/smertelnyy-pozhar-v-bytovke-pod-simferopolem--detali-ot-prokuratury-1135558616.html

Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры

Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры

Жертвой пожара в Бахчисарайском районе стала местная жительница, которая проживала в сгоревшем вагончике, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T15:33

2024-03-11T15:33

2024-03-11T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Жертвой пожара в Бахчисарайском районе стала местная жительница, которая проживала в сгоревшем вагончике, сообщает прокуратура Крыма.Во время пожара в селе Приятное свидание Бахчисарайского района в ночь на 11 марта погиб человек, сообщала ранее в понедельник пресс-служба МЧС Республики Крым. Отмечалось, что огонь охватил 25 квадратных метров. На его ликвидацию спасателям потребовалось 2 часа 20 минут.По информации надзорного ведомства, в сгоревшем бытовом вагончике проживала местная жительница.Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного пожара в садовом товариществе, а также ход и результаты доследственной проверки. Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Симферополем потушили пожар в лесуВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС

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2024

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крым, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, общество, новости крыма