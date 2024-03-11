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В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
В селе под Симферополем потушили пожар в лесу - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T14:58
2024-03-11T14:58
2024-03-11T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой растительности в районе симферопольского села Пионерское поступил спасателям накануне в 13.25. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные и сотрудники симферопольского лесхоза.Тушение осложнялось сложным рельефом и сильным ветром, однако "перехода" огня удалось избежать. На борьбу с пламенем у специалистов ушло два часа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров."Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты. Всего было задействовано 17 человек", - уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани запретили посещать леса до конца мартаСтолб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в СевастополеПожар в Ялтинском заповеднике потушили
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крым, происшествия, пожар, мчс крыма, новости крыма, безопасность
В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
МЧС: под Симферополем выгорело 500 "квадратов" лесной подстилки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой растительности в районе симферопольского села Пионерское поступил спасателям накануне в 13.25. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные и сотрудники симферопольского лесхоза.
"По прибытии стало известно, что горит лесная подстилка. Существует угроза распространения огня на лесной массив. Крымские огнеборцы с применением хлопушек, ранцев "Ермак" и специализированной техники приступили к ликвидации", - сообщили детали в ведомстве.
Тушение осложнялось сложным рельефом и сильным ветром, однако "перехода" огня удалось избежать. На борьбу с пламенем у специалистов ушло два часа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
"Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты. Всего было задействовано 17 человек", - уточнили в МЧС.
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