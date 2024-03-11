https://crimea.ria.ru/20240311/v-sele-pod-simferopolem-potushili-pozhar-v-lesu-1135557339.html

В селе под Симферополем потушили пожар в лесу

В селе под Симферополем потушили пожар в лесу - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В селе под Симферополем потушили пожар в лесу

500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T14:58

2024-03-11T14:58

2024-03-11T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой растительности в районе симферопольского села Пионерское поступил спасателям накануне в 13.25. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные и сотрудники симферопольского лесхоза.Тушение осложнялось сложным рельефом и сильным ветром, однако "перехода" огня удалось избежать. На борьбу с пламенем у специалистов ушло два часа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров."Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты. Всего было задействовано 17 человек", - уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани запретили посещать леса до конца мартаСтолб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в СевастополеПожар в Ялтинском заповеднике потушили

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2024

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крым, происшествия, пожар, мчс крыма, новости крыма, безопасность