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Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
Причиной сильного задымления в Севастополе в районе Сапун-горы стало возгорание сухой растительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T18:07
2024-02-26T18:12
севастополь
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новости крыма
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пожар
гу мчс россии по севастополю
сапун-гора
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Причиной сильного задымления в Севастополе в районе Сапун-горы стало возгорание сухой растительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России.Ранее в социальных сетях города появились фото со столбом черного дыма.По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Севастополю, в городе с начала года сократилось число возгораний на природных территориях. В то время как в Крыму только за 1 и 2 января 2024 года было зарегистрировано пять возгораний сухой растительности.8 февраля пожарные более 12 часов боролись с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике. В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25 в четверг. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации были задействованы 11 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей. В "Заповедном Крыме" уточнили, что тушению огня препятствовала крутизна склона – около 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи. Потушить возгорание удалось только к утру пятницы.В ноябре прошлого года в Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности.В конце октября прошлого года спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Крыму ликвидированОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
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севастополь, новости, новости крыма, происшествия, пожар, гу мчс россии по севастополю, сапун-гора
Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе

Сильное задымление в районе Сапун-горы в Севастополе произошло из-за возгорания травы

18:07 26.02.2024 (обновлено: 18:12 26.02.2024)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Причиной сильного задымления в Севастополе в районе Сапун-горы стало возгорание сухой растительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России.
Ранее в социальных сетях города появились фото со столбом черного дыма.
"Это горела сухая растительность на площади 70 кв. м", – сообщили в ведомстве и добавили, что возгорание уже ликвидировано.
По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Севастополю, в городе с начала года сократилось число возгораний на природных территориях. В то время как в Крыму только за 1 и 2 января 2024 года было зарегистрировано пять возгораний сухой растительности.
8 февраля пожарные более 12 часов боролись с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике. В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25 в четверг. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации были задействованы 11 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей. В "Заповедном Крыме" уточнили, что тушению огня препятствовала крутизна склона – около 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи. Потушить возгорание удалось только к утру пятницы.
В ноябре прошлого года в Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности.
В конце октября прошлого года спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды.
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