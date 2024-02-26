Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
Сильное задымление в районе Сапун-горы в Севастополе произошло из-за возгорания травы
18:07 26.02.2024 (обновлено: 18:12 26.02.2024)
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Причиной сильного задымления в Севастополе в районе Сапун-горы стало возгорание сухой растительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России.
Ранее в социальных сетях города появились фото со столбом черного дыма.
"Это горела сухая растительность на площади 70 кв. м", – сообщили в ведомстве и добавили, что возгорание уже ликвидировано.
По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Севастополю, в городе с начала года сократилось число возгораний на природных территориях. В то время как в Крыму только за 1 и 2 января 2024 года было зарегистрировано пять возгораний сухой растительности.
8 февраля пожарные более 12 часов боролись с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике. В республиканском главке МЧС России сообщали, что данные о возгорании поступили в 18:25 в четверг. Площадь пожара составляла 0,04 га, огонь удалось локализовать в 20:35. В ликвидации были задействованы 11 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС две единицы техники и пять спасателей. В "Заповедном Крыме" уточнили, что тушению огня препятствовала крутизна склона – около 45 градусов, а также скалистые каменные россыпи. Потушить возгорание удалось только к утру пятницы.
В ноябре прошлого года в Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности.
В конце октября прошлого года спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды.
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