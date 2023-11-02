https://crimea.ria.ru/20231102/ogon-ugrozhal-selu-i-zapovedniku-v-krymu-tri-chasa-tushili-krupnyy-pozhar-1132506367.html

Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T10:43

2023-11-02T10:43

2023-11-02T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сухостой вспыхнул накануне днем недалеко от села Белинское. К месту оперативно выдвинулся дежурный состав пожарной части и подразделение крымского главка МЧС России – всего 16 человек и три единицы транспорта.По данным МЧС, ликвидировать пожар удалось в течение трех часов. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, причины случившегося установят эксперты.В конце октября спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крым, который вспыхнул 23 октября. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды. 27 октября сообщалось о ликвидации пожара на площади 3,4 га. Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки выгорел гектар: в Крыму бушуют природные пожарыКрупный лесной пожар в Крыму ликвидированПожар в Крыму: горят почти 2 гектара леса в районе Бахчисарая

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крым, ленинский район, происшествия, пожар, мчс крыма, пожароопасный сезон в крыму, природа, экология, новости крыма