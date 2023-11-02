Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
В Ленинском районе Крыма выгорело 1,5 тысячи квадратных метров сухостоя
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сухостой вспыхнул накануне днем недалеко от села Белинское. К месту оперативно выдвинулся дежурный состав пожарной части и подразделение крымского главка МЧС России – всего 16 человек и три единицы транспорта.
"По прибытии выяснилось, что существует угроза перехода огня на поселок, находящийся вблизи, и Караларский природный парк. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. Дополнительно использовались хлопушки и противопожарные ранцы "Ермак". Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать дальнейшего распространения огня", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, ликвидировать пожар удалось в течение трех часов. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, причины случившегося установят эксперты.
В конце октября спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крым, который вспыхнул 23 октября. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды. 27 октября сообщалось о ликвидации пожара на площади 3,4 га.
Читайте также на РИА Новости Крым: