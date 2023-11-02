Рейтинг@Mail.ru
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/ogon-ugrozhal-selu-i-zapovedniku-v-krymu-tri-chasa-tushili-krupnyy-pozhar-1132506367.html
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:43
2023-11-02T10:43
крым
ленинский район
происшествия
пожар
мчс крыма
пожароопасный сезон в крыму
природа
экология
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сухостой вспыхнул накануне днем недалеко от села Белинское. К месту оперативно выдвинулся дежурный состав пожарной части и подразделение крымского главка МЧС России – всего 16 человек и три единицы транспорта.По данным МЧС, ликвидировать пожар удалось в течение трех часов. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, причины случившегося установят эксперты.В конце октября спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крым, который вспыхнул 23 октября. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды. 27 октября сообщалось о ликвидации пожара на площади 3,4 га. Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки выгорел гектар: в Крыму бушуют природные пожарыКрупный лесной пожар в Крыму ликвидированПожар в Крыму: горят почти 2 гектара леса в районе Бахчисарая
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, происшествия, пожар, мчс крыма, пожароопасный сезон в крыму, природа, экология, новости крыма
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

В Ленинском районе Крыма выгорело 1,5 тысячи квадратных метров сухостоя

10:43 02.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма спасатели в течение трех часов тушили крупное возгорание сухой растительности на границе села и Караларского природного парка. Огонь уничтожил 1,5 тысячи "квадратов" растительности, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сухостой вспыхнул накануне днем недалеко от села Белинское. К месту оперативно выдвинулся дежурный состав пожарной части и подразделение крымского главка МЧС России – всего 16 человек и три единицы транспорта.

"По прибытии выяснилось, что существует угроза перехода огня на поселок, находящийся вблизи, и Караларский природный парк. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации возгорания. Дополнительно использовались хлопушки и противопожарные ранцы "Ермак". Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать дальнейшего распространения огня", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, ликвидировать пожар удалось в течение трех часов. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, причины случившегося установят эксперты.
В конце октября спасатели четыре дня боролись с возгоранием леса у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крым, который вспыхнул 23 октября. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды. 27 октября сообщалось о ликвидации пожара на площади 3,4 га.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За сутки выгорел гектар: в Крыму бушуют природные пожары
Крупный лесной пожар в Крыму ликвидирован
Пожар в Крыму: горят почти 2 гектара леса в районе Бахчисарая
 
КрымЛенинский районПроисшествияПожарМЧС КрымаПожароопасный сезон в КрымуПриродаЭкологияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
11:29Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
11:09В Симферополе ГАЗ насмерть сбил пешехода
10:43Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
10:32В Севастополе уничтожат три авиабомбы и боеприпасы Великой Отечественной
10:16В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
10:08Прорыва не будет и до Крыма не дойдем: Залужный понял причину неудач ВСУ
10:00Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму
09:41Керченская паромная переправа: обстановка на утро вторника
09:31На Кубань надвигаются ливни - МЧС предупреждает об опасности
09:08В США сбили межконтинентальную ракету Minuteman III из-за "аномалии"
08:56В Ленинском районе Крыма сутки не будет воды
08:01Крымский мост утром в четверг: как обстановка
07:59Новая атака на Крым: сбиты шесть беспилотников
07:55Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителей
07:25В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства
07:06Улицу в центре Симферополя перекроют на два дня
06:35Паромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта
06:02Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Лента новостейМолния