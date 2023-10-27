https://crimea.ria.ru/20231027/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-krymu-likvidirovan-1132354513.html

Крупный лесной пожар в Крыму ликвидирован

Крупный лесной пожар в Крыму ликвидирован - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Крупный лесной пожар в Крыму ликвидирован

Пожар в районе горы Бойко под Бахчисараем ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T11:18

2023-10-27T11:18

2023-10-27T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Пожар в районе горы Бойко под Бахчисараем ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма."Пожар в районе горы Бойко ликвидирован. Сотрудники лесопожарных формирований боролись с огнем четыре дня. Площадь пожара составила 3,4 га", – говорится в сообщении.Лес у горы Бойко в Бахчисарайском районе Крым заполыхал 23 октября. Возгорание зафиксировала система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель". Тогда в республиканском минприроды сообщали, что огонь охватил около 1,7 га. Для борьбы с ним задействовали авиацию, которая сбросила в зону огня восемь тонн воды.По информации ведомства, два очага располагались в скальных уступах в труднодоступной местности. Работу спасателей усложняли скальные обрывы, каменная сыпуха и отсутствие дорог или хотя бы тропинок, по которым могли бы подойти ближе к огню пожарные машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасной погоде "Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

https://crimea.ria.ru/20231015/ogon-voda-i-silnye-lyudi--kto-i-kak-tushit-pozhary-v-krymu-1132077232.html

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пожар, крым, пожароопасный сезон в крыму, минприроды крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма