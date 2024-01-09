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Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:03
2024-01-09T20:35
севастополь
новости
происшествия
пожар
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю.Кроме того, за праздничные выходные пиротехники МЧС обнаружили в Севастополе 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены.По данным ведомства, в целом первая неделя января 2024 года прошла спокойнее, чем год назад. В горно-лесной местности не было зафиксировано ни одного происшествия, тогда как в прошлом году их было три. Третий год подряд город обходится без несчастных случаев на воде.Третьего января главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило о 14 пожарах в регионе за первые дни нового года, из них пять – это возгорание сухой растительности. Обошлось также без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часуЕлочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниВ Севастополе сгорел частный дом на 150 "квадратах"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, происшествия, пожар, гу мчс россии по севастополю
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года

12 пожаров ликвидировали в Севастополе в первую неделю января

22:03 09.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю.

"В регионе произошло 12 пожаров – это на 3 меньше, чем за тот же период в 2023 году. Все пожары были техногенными, возгораний на природных территориях не зарегистрировано, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, за праздничные выходные пиротехники МЧС обнаружили в Севастополе 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены.

"Два раза сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались к ликвидации последствий ДТП – это на три происшествия меньше, чем в аналогичное время прошлого года. Спасен один человек", – уточняют в пресс-службе.

По данным ведомства, в целом первая неделя января 2024 года прошла спокойнее, чем год назад. В горно-лесной местности не было зафиксировано ни одного происшествия, тогда как в прошлом году их было три. Третий год подряд город обходится без несчастных случаев на воде.

"Кульминация празднеств – новогодняя ночь – для Севастополя стала самой спокойной за несколько лет", – отметили в главке МЧС России по городу Севастополю.

Третьего января главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило о 14 пожарах в регионе за первые дни нового года, из них пять – это возгорание сухой растительности. Обошлось также без пострадавших.
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СевастопольНовостиПроисшествияПожарГУ МЧС России по Севастополю
 
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