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Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года

Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года

В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T22:03

2024-01-09T22:03

2024-01-09T20:35

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гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю.Кроме того, за праздничные выходные пиротехники МЧС обнаружили в Севастополе 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены.По данным ведомства, в целом первая неделя января 2024 года прошла спокойнее, чем год назад. В горно-лесной местности не было зафиксировано ни одного происшествия, тогда как в прошлом году их было три. Третий год подряд город обходится без несчастных случаев на воде.Третьего января главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило о 14 пожарах в регионе за первые дни нового года, из них пять – это возгорание сухой растительности. Обошлось также без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часуЕлочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниВ Севастополе сгорел частный дом на 150 "квадратах"

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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