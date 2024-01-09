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Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:03
2024-01-09T22:03
2024-01-09T20:35
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гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю.Кроме того, за праздничные выходные пиротехники МЧС обнаружили в Севастополе 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены.По данным ведомства, в целом первая неделя января 2024 года прошла спокойнее, чем год назад. В горно-лесной местности не было зафиксировано ни одного происшествия, тогда как в прошлом году их было три. Третий год подряд город обходится без несчастных случаев на воде.Третьего января главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило о 14 пожарах в регионе за первые дни нового года, из них пять – это возгорание сухой растительности. Обошлось также без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часуЕлочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниВ Севастополе сгорел частный дом на 150 "квадратах"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, происшествия, пожар, гу мчс россии по севастополю
Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
12 пожаров ликвидировали в Севастополе в первую неделю января
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю января в Севастополе произошло 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу Севастополю.
"В регионе произошло 12 пожаров – это на 3 меньше, чем за тот же период в 2023 году. Все пожары были техногенными, возгораний на природных территориях не зарегистрировано, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, за праздничные выходные пиротехники МЧС обнаружили в Севастополе 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Все они были успешно обезврежены.
"Два раза сотрудники чрезвычайного ведомства привлекались к ликвидации последствий ДТП – это на три происшествия меньше, чем в аналогичное время прошлого года. Спасен один человек", – уточняют в пресс-службе.
По данным ведомства, в целом первая неделя января 2024 года прошла спокойнее, чем год назад. В горно-лесной местности не было зафиксировано ни одного происшествия, тогда как в прошлом году их было три. Третий год подряд город обходится без несчастных случаев на воде.
"Кульминация празднеств – новогодняя ночь – для Севастополя стала самой спокойной за несколько лет", – отметили в главке МЧС России по городу Севастополю.
Третьего января главное управление МЧС России по Республике Крым сообщило
о 14 пожарах в регионе за первые дни нового года, из них пять – это возгорание сухой растительности. Обошлось также без пострадавших.
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