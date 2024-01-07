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В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T10:54
2024-01-07T10:54
мчс крыма
керчь
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы. Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниНа западе Крыма загорелся жилой домВ Крыму официально завершился пожароопасный сезон
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мчс крыма, керчь, пожар, происшествия
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу

Стали известны подробности ночного пожара в кинотеатре "Украина" в Керчи

10:54 07.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.
"По прибытии на место было установлено, что в результате короткого замыкания произошло возгорание торгового оборудования в холле на первом этаже, – уточнили в ведомстве. – Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров".
В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.
Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.
В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы.
Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров.
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МЧС КрымаКерчьПожарПроисшествия
 
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