https://crimea.ria.ru/20240107/v-kerchi-nochyu-zagorelas-ukraina---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1134031566.html
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T10:54
2024-01-07T10:54
2024-01-07T10:54
мчс крыма
керчь
пожар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_462e5130829c490bd8b3530b41f36133.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы. Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниНа западе Крыма загорелся жилой домВ Крыму официально завершился пожароопасный сезон
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4243383e962e2693ff482f8795686a5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, керчь, пожар, происшествия
В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
Стали известны подробности ночного пожара в кинотеатре "Украина" в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.
"По прибытии на место было установлено, что в результате короткого замыкания произошло возгорание торгового оборудования в холле на первом этаже, – уточнили в ведомстве. – Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров".
В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.
Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.
В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы.
Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров
.
Читайте также на РИА Новости Крым: