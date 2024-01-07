https://crimea.ria.ru/20240107/v-kerchi-nochyu-zagorelas-ukraina---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1134031566.html

В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу

В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу

Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T10:54

2024-01-07T10:54

2024-01-07T10:54

мчс крыма

керчь

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь на 7 января из-за короткого замыкания. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:26.В 02:14 пожарные локализовали возгорание, к 02:39 пожар был полностью ликвидирован. В ходе инцидента никто не пострадал.Всего для ликвидации пожара был привлечен 31 человек, задействовано девять единиц техники, из них от МЧС России 23 человека шесть единиц техники.В настоящий момент в кинотеатре отменены все киносеансы. Всего по данным ведомства в первые дни нового года в Крыму произошло 14 пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниНа западе Крыма загорелся жилой домВ Крыму официально завершился пожароопасный сезон

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, керчь, пожар, происшествия