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На западе Крыма загорелся жилой дом

На западе Крыма загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 29.12.2023

На западе Крыма загорелся жилой дом

В поселке Раздольное на западе Крыма утром в пятницу загорелся частный жилой дом, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T12:01

2023-12-29T12:01

2023-12-29T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В поселке Раздольное на западе Крыма утром в пятницу загорелся частный жилой дом, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Сигнал о возгорании поступил в 6:30. К месту происшествия направились трое сотрудников пожарной охраны, а также подразделение ГУ МЧС России по Крыму.Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и в течение двух часов потушили пожар. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.Причины возгорания устанавливают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниДвое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской областиДва человека погибли на пожаре в Севастополе

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раздольненский район крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, происшествия, пожар, общество, раздольненский район крыма, новости крыма