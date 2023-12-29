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На западе Крыма загорелся жилой дом
На западе Крыма загорелся жилой дом - РИА Новости Крым, 29.12.2023
На западе Крыма загорелся жилой дом
В поселке Раздольное на западе Крыма утром в пятницу загорелся частный жилой дом, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T12:01
2023-12-29T12:01
2023-12-29T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В поселке Раздольное на западе Крыма утром в пятницу загорелся частный жилой дом, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Сигнал о возгорании поступил в 6:30. К месту происшествия направились трое сотрудников пожарной охраны, а также подразделение ГУ МЧС России по Крыму.Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и в течение двух часов потушили пожар. Его площадь составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.Причины возгорания устанавливают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дниДвое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской областиДва человека погибли на пожаре в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, мчс крыма, происшествия, пожар, общество, раздольненский район крыма, новости крыма
На западе Крыма загорелся жилой дом
В Раздольненском районе Крыма вспыхнул пожар в частном жилом доме