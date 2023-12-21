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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Ростовской области

В Ростовской области в ночь на четверг вспыхнул пожар в жилом доме, погибли женщина и двое детей, еще одну женщину с ребенком удалось спасти. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T07:14

2023-12-21T07:14

2023-12-21T06:42

ростовская область

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пожар

происшествия

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области в ночь на четверг вспыхнул пожар в жилом доме, погибли женщина и двое детей, еще одну женщину с ребенком удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.Пожар ликвидировали 13 единиц техники и 36 специалистов МЧС. Пожарным удалось спасти женщину и 8-летнего ребенка. Причину возгорания установят эксперты, рассказали в ведомстве.В среду в Горячем Ключе Краснодарского края полицейские спасли мужчину, уснувшего в машине, в которой начался пожар. Очевидцы сообщили в полицию, что во дворе многоквартирного дома в припаркованной машине с работающим двигателем закрыты двери, а в салоне находится мужчина, который, скорее всего, без сознания. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые помогли ему выбраться из машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в СевастополеЖенщину с ребенком спасли из горящей квартиры в СевастополеТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе Крыма

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, пожар, происшествия, стихия