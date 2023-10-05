Рейтинг@Mail.ru
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231005/zhenschinu-s-rebenkom-spasli-iz-goryaschey-kvartiry-v-sevastopole-1131889170.html
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T23:15
2023-10-05T23:17
севастополь
происшествия
пожар
гу мчс россии по севастополю
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_8b02dbb8fa23c96cc723cbcf79e0bba0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу. Информация от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме в районе проспекта Победы поступила оперативному дежурному в 19:53. На место ЧП выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.Одновременно спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир. "Всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них шесть детей", – уточнили в МЧС.Погибших нет, пожар локализован на площади 35 квадратных метров, ситуация находится на контроле ответственных подразделений, заключили в ведомстве.Утром 5 октября в Севастополе горела квартира на улице Богданова. При помощи устройств защиты органов дыхания и зрения пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаПод Симферополем горит ангар с кормами для животныхПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_194:0:962:576_1920x0_80_0_0_0152d4c9dd4399d4a5f6bb9fa7b4b59d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, пожар, гу мчс россии по севастополю, общество, новости крыма
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе

Женщину с ребенком спасли на пожаре в многоэтажке Севастополя - МЧС

23:15 05.10.2023 (обновлено: 23:17 05.10.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюТушение пожара в Севастополе
Тушение пожара в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу.
Информация от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме в районе проспекта Победы поступила оперативному дежурному в 19:53. На место ЧП выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.
"По автолестнице из окна четвертого этажа огнеборцы спасли женщину и ребенка и передали медицинской бригаде, принято решение о госпитализации", – рассказали в ведомстве.
Одновременно спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир.
"Всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них шесть детей", – уточнили в МЧС.
Погибших нет, пожар локализован на площади 35 квадратных метров, ситуация находится на контроле ответственных подразделений, заключили в ведомстве.
Утром 5 октября в Севастополе горела квартира на улице Богданова. При помощи устройств защиты органов дыхания и зрения пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенка
Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
 
СевастопольПроисшествияПожарГУ МЧС России по СевастополюОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
22:51Главные события и заявления дня: 5 октября
22:39Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
22:29Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
22:14Крымский мост: обстановка вечером в четверг
21:49Атака ВСУ на Курскую область: уничтожен беспилотник самолетного типа
21:27Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады
21:13Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты
20:47Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина
20:23Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
20:02Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
19:41Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам
19:22"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
19:09Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
18:59Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
18:37Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
18:19Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
18:12Крымский мост открыли для транспорта
18:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:56Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин
Лента новостейМолния