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Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе

Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе

В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T23:15

2023-10-05T23:15

2023-10-05T23:17

севастополь

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пожар

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу. Информация от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме в районе проспекта Победы поступила оперативному дежурному в 19:53. На место ЧП выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.Одновременно спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир. "Всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них шесть детей", – уточнили в МЧС.Погибших нет, пожар локализован на площади 35 квадратных метров, ситуация находится на контроле ответственных подразделений, заключили в ведомстве.Утром 5 октября в Севастополе горела квартира на улице Богданова. При помощи устройств защиты органов дыхания и зрения пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаПод Симферополем горит ангар с кормами для животныхПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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