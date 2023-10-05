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Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T23:15
2023-10-05T23:15
2023-10-05T23:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу. Информация от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме в районе проспекта Победы поступила оперативному дежурному в 19:53. На место ЧП выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.Одновременно спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир. "Всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них шесть детей", – уточнили в МЧС.Погибших нет, пожар локализован на площади 35 квадратных метров, ситуация находится на контроле ответственных подразделений, заключили в ведомстве.Утром 5 октября в Севастополе горела квартира на улице Богданова. При помощи устройств защиты органов дыхания и зрения пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму замыкание в электрощитовой едва не погубило ребенкаПод Симферополем горит ангар с кормами для животныхПожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, пожар, гу мчс россии по севастополю, общество, новости крыма
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
Женщину с ребенком спасли на пожаре в многоэтажке Севастополя - МЧС
23:15 05.10.2023 (обновлено: 23:17 05.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Из огня были спасены женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по городу.
Информация от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме в районе проспекта Победы поступила оперативному дежурному в 19:53. На место ЧП выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже.
"По автолестнице из окна четвертого этажа огнеборцы спасли женщину и ребенка и передали медицинской бригаде, принято решение о госпитализации", – рассказали в ведомстве.
Одновременно спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир.
"Всего на свежий воздух вывели 33 человека, из них шесть детей", – уточнили в МЧС.
Погибших нет, пожар локализован на площади 35 квадратных метров, ситуация находится на контроле ответственных подразделений, заключили в ведомстве.
Утром 5 октября в Севастополе горела квартира на улице Богданова. При помощи устройств защиты органов дыхания и зрения пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе ребенка.
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