https://crimea.ria.ru/20231004/pod-simferopolem-gorit-angar-s-kormami-dlya-zhivotnykh-1131857059.html

Под Симферополем горит ангар с кормами для животных

Под Симферополем горит ангар с кормами для животных - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Под Симферополем горит ангар с кормами для животных

В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T17:47

2023-10-04T17:47

2023-10-04T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.На месте пожара работает шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.Позднее в ведомстве сообщили, что пожар локализован на площади 300 кв.м.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма под замком: запрет на посещение продленЖара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка

https://crimea.ria.ru/20231002/pyat-avtomobiley-postradali-ot-ognya-v-chernomorskom-1131795681.html

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2023

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новости крыма, пожар, мчс крыма, симферополь, крым