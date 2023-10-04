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Под Симферополем горит ангар с кормами для животных - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
Под Симферополем горит ангар с кормами для животных - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.На месте пожара работает шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.Позднее в ведомстве сообщили, что пожар локализован на площади 300 кв.м.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма под замком: запрет на посещение продленЖара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
https://crimea.ria.ru/20231002/pyat-avtomobiley-postradali-ot-ognya-v-chernomorskom-1131795681.html
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новости крыма, пожар, мчс крыма, симферополь, крым
Под Симферополем горит ангар с кормами для животных

МЧС: в селе Чистенькое под Симферополем горит ангар – площадь пожара 300 квадратных метров

17:47 04.10.2023 (обновлено: 18:31 04.10.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"В 16:00 поступило сообщение о возгорании ангара с кормами для животных на Севастопольском шоссе, 2 в Симферополе. Площадь пожара 300 кв.м", говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На месте пожара работает шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
В селе Чистенькое горит ангар
1 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
В селе Чистенькое горит ангар
2 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
В селе Чистенькое горит ангар
3 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© РИА Новости КрымВ селе Чистенькое горит ангар
В селе Чистенькое горит ангар
4 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© РИА Новости Крым
1 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© РИА Новости Крым
Позднее в ведомстве сообщили, что пожар локализован на площади 300 кв.м.
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