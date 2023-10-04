Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
МЧС: в селе Чистенькое под Симферополем горит ангар – площадь пожара 300 квадратных метров
17:47 04.10.2023 (обновлено: 18:31 04.10.2023)
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В селе Чистенькое под Симферополем горит ангар с кормами для животных, площадь пожара к этому часу составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"В 16:00 поступило сообщение о возгорании ангара с кормами для животных на Севастопольском шоссе, 2 в Симферополе. Площадь пожара – 300 кв.м", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
На месте пожара работает шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
1 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
2 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Чистенькое горит ангар
3 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© РИА Новости КрымВ селе Чистенькое горит ангар
4 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© РИА Новости Крым
1 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
В селе Чистенькое горит ангар
© РИА Новости Крым
Позднее в ведомстве сообщили, что пожар локализован на площади 300 кв.м.
Читайте также на РИА Новости Крым:
2 октября, 12:37Пять автомобилей пострадали от огня в Черноморском