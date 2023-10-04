https://crimea.ria.ru/20231004/lesa-kryma-pod-zamkom-zapret-na-poseschenie-prodlen-1131854968.html

Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен

Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен

Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T17:09

2023-10-04T17:09

2023-10-04T17:09

крым

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минприроды крыма

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противопожарный режим

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма.В этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Разрешено пребывание только в специально отведенных для этого местах отдыха, их посещение бесплатное.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, позже его действие было продлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участились пожарыОсобый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, природа, минприроды крыма, общество, противопожарный режим, стихия