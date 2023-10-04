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Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма.В этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.Разрешено пребывание только в специально отведенных для этого местах отдыха, их посещение бесплатное.Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, позже его действие было продлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участились пожарыОсобый противопожарный период: что это значит для Крыма?Крымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский дом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, новости крыма, природа, минприроды крыма, общество, противопожарный режим, стихия
Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен

Запрет на посещение лесов Крыма и въезд в них продлен на 21 день

17:09 04.10.2023
 
© Пресс-служба МЧС РКОграничение на посещение крымских лесов
Ограничение на посещение крымских лесов
© Пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Ограничение на посещение крымских лесов и въезд в них транспорта, введенное для обеспечения пожарной безопасности, продлено еще на три недели. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Крыма.

"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 4 октября текущего года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ. Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.
Разрешено пребывание только в специально отведенных для этого местах отдыха, их посещение бесплатное.
Как сообщалось, с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым на полуострове введен особый противопожарный режим, позже его действие было продлено.
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