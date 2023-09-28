Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что огонь тушат как с земли, так и с воздуха, работает вертолет Ми-8. К этому моменту спасатели сбросили уже 45 тонн воды."Жилым домам ничего не угрожает", – заверили в оперштабе.Как ранее сообщили в МЧС России, в районе загорелась сухая трава. Жара и сильный ветер стали причиной быстрого распространения огня.В понедельник утром пожар вспыхнул в горах Ялты. В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Еще днем ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади одного гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает оперштаб региона.
"Сейчас площадь пожара на восточной окраине поселка Южный склон составляет 1,5 га. МЧС России продолжает наращивание группировки для борьбы с огнем. Создано 4 боевых участка, работает штаб пожаротушения, привлекли 144 человека и 40 единиц техники", – говорится в Telegram-сообщении.
Уточняется, что огонь тушат как с земли, так и с воздуха, работает вертолет Ми-8. К этому моменту спасатели сбросили уже 45 тонн воды.
"Жилым домам ничего не угрожает", – заверили в оперштабе.
Как ранее сообщили в МЧС России, в районе загорелась сухая трава. Жара и сильный ветер стали причиной быстрого распространения огня.
"Ночью пожарно-спасательные подразделения проводили окарауливание поселка и защищали дома от подступающего огня. Сейчас местное население поселка эвакуируют на безопасное расстояние", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
В понедельник утром пожар вспыхнул в горах Ялты. В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Еще днем ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади одного гектара.
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