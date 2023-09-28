https://crimea.ria.ru/20230928/zhara-i-silnyy-veter-na-kubani-gorit-okraina-poselka-1131725282.html

Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка

Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка

В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T14:02

2023-09-28T14:02

2023-09-28T14:13

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темрюкский район

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что огонь тушат как с земли, так и с воздуха, работает вертолет Ми-8. К этому моменту спасатели сбросили уже 45 тонн воды."Жилым домам ничего не угрожает", – заверили в оперштабе.Как ранее сообщили в МЧС России, в районе загорелась сухая трава. Жара и сильный ветер стали причиной быстрого распространения огня.В понедельник утром пожар вспыхнул в горах Ялты. В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Еще днем ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади одного гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-zamykanie-v-elektroschitovoy-edva-ne-pogubilo-rebenka-1131717818.html

темрюкский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, темрюкский район, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, погода