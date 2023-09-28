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Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка
В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T14:02
2023-09-28T14:13
новости
темрюкский район
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает оперштаб региона.Уточняется, что огонь тушат как с земли, так и с воздуха, работает вертолет Ми-8. К этому моменту спасатели сбросили уже 45 тонн воды."Жилым домам ничего не угрожает", – заверили в оперштабе.Как ранее сообщили в МЧС России, в районе загорелась сухая трава. Жара и сильный ветер стали причиной быстрого распространения огня.В понедельник утром пожар вспыхнул в горах Ялты. В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Еще днем ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади одного гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
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новости, темрюкский район, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, погода
Жара и сильный ветер: на Кубани горит окраина поселка

Оперштаб Кубани: в Темрюкском районе тушат природный пожар площадью 1,5 га

14:02 28.09.2023 (обновлено: 14:13 28.09.2023)
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе тушат природный пожар
В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края горит сухая трава на окраине поселка Южный склон, площадь пожара к этому моменту составляет 1,5 га. Об этом сообщает оперштаб региона.

"Сейчас площадь пожара на восточной окраине поселка Южный склон составляет 1,5 га. МЧС России продолжает наращивание группировки для борьбы с огнем. Создано 4 боевых участка, работает штаб пожаротушения, привлекли 144 человека и 40 единиц техники", – говорится в Telegram-сообщении.

Уточняется, что огонь тушат как с земли, так и с воздуха, работает вертолет Ми-8. К этому моменту спасатели сбросили уже 45 тонн воды.
"Жилым домам ничего не угрожает", – заверили в оперштабе.
Как ранее сообщили в МЧС России, в районе загорелась сухая трава. Жара и сильный ветер стали причиной быстрого распространения огня.

"Ночью пожарно-спасательные подразделения проводили окарауливание поселка и защищали дома от подступающего огня. Сейчас местное население поселка эвакуируют на безопасное расстояние", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В понедельник утром пожар вспыхнул в горах Ялты. В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Еще днем ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Балаклавском районе Севастополя на площади одного гектара.
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе тушат природный пожар
В Темрюкском районе тушат природный пожар
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В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
© Оперативный штаб Краснодарского краяВ Темрюкском районе тушат природный пожар
В Темрюкском районе тушат природный пожар
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В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперативный штаб Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе тушат природный пожар
В Темрюкском районе тушат природный пожар
3 из 4
В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе тушат природный пожар
В Темрюкском районе тушат природный пожар
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В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
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В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
2 из 4
В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперативный штаб Краснодарского края
3 из 4
В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
4 из 4
В Темрюкском районе тушат природный пожар
© Оперштаб Краснодарский край
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