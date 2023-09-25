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Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов

Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов

В понедельник утром в горах Ялты вспыхнул пожар. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T10:50

2023-09-25T10:50

2023-09-25T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В понедельник утром в горах Ялты вспыхнул пожар. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России.В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Совместными усилиями огонь удалось локализовать спустя почти три часа - в 8:05.По информации МЧС, угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Причина пожара устанавливается.В воскресенье в Балаклавском районе Севастополя на площади 3,5 тысячи квадратных метров горела сухая растительность. Ликвидировали возгорание на площади один гектар. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.С 8 июля по приказу МЧС Крыма на полуострове действует особый противопожарный режим. С 23 по 26 сентября было объявлено штормовое предупреждение в связи с высокими рисками пожарной опасности в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе. С понедельника в регионе объявлено еще одно предупреждение о сильном ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе ликвидировалиОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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