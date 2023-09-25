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Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов
В понедельник утром в горах Ялты вспыхнул пожар. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:50
2023-09-25T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В понедельник утром в горах Ялты вспыхнул пожар. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России.В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Совместными усилиями огонь удалось локализовать спустя почти три часа - в 8:05.По информации МЧС, угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Причина пожара устанавливается.В воскресенье в Балаклавском районе Севастополя на площади 3,5 тысячи квадратных метров горела сухая растительность. Ликвидировали возгорание на площади один гектар. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.С 8 июля по приказу МЧС Крыма на полуострове действует особый противопожарный режим. С 23 по 26 сентября было объявлено штормовое предупреждение в связи с высокими рисками пожарной опасности в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе. С понедельника в регионе объявлено еще одно предупреждение о сильном ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе ликвидировалиОгонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машинВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
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крым, ялта, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, природа, экология, новости крыма
Пожар в горах Ялты: огонь уничтожил 500 квадратов

В горах Ялты МЧС и лесники три часа тушили сухую растительность – выгорело 500 квадратов

10:50 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожар в горах Ялты
Пожар в горах Ялты - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В понедельник утром в горах Ялты вспыхнул пожар. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России.

"Сообщение о возгорании в поселке Васильевка, который относится к городскому округу Ялта, поступило в 5:40 утра. Горела сухая растительность на площади 500 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

В тушении пожара был задействован один пожарный расчет и пять лесников, а также две единицы техники. Совместными усилиями огонь удалось локализовать спустя почти три часа - в 8:05.
По информации МЧС, угрозы распространения огня на жилые постройки не было. Причина пожара устанавливается.
В воскресенье в Балаклавском районе Севастополя на площади 3,5 тысячи квадратных метров горела сухая растительность. Ликвидировали возгорание на площади один гектар. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
С 8 июля по приказу МЧС Крыма на полуострове действует особый противопожарный режим. С 23 по 26 сентября было объявлено штормовое предупреждение в связи с высокими рисками пожарной опасности в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе. С понедельника в регионе объявлено еще одно предупреждение о сильном ветре.
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