https://crimea.ria.ru/20230924/v-sevastopole-vspykhnul-pozhar---chto-izvestno-1131631587.html

В Севастополе вспыхнул пожар - что известно

В Севастополе вспыхнул пожар - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В Севастополе вспыхнул пожар - что известно

В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T15:26

2023-09-24T15:26

2023-09-24T15:33

севастополь

михаил развожаев

пожар

происшествия

новости крыма

гу мчс россии по севастополю

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131368339_136:0:1280:644_1920x0_80_0_0_2cf702b9424d49f603c5de392e4db878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, пожар, происшествия, новости крыма, гу мчс россии по севастополю, крым