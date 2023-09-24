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В Севастополе вспыхнул пожар - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
В Севастополе вспыхнул пожар - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T15:26
2023-09-24T15:33
севастополь
михаил развожаев
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
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В Севастополе вспыхнул пожар - что известно

В Севастополе на площади 3,5 тысячи квадратов горит сухая растительность - Развожаев

15:26 24.09.2023 (обновлено: 15:33 24.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПожарная машина в Севастополе
Пожарная машина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сотрудники МЧС России тушат пожар в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе. По предварительной информации причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Примерная площадь пожара составляет 3500 квадратных метров", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.
20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.
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