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В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
В Севастополе вспыхнул пожар - что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T15:26
2023-09-24T15:26
2023-09-24T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя горит сухая растительность. Площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.20 сентября на границе Севастополя и Бахчисарайского района загорелась лесная подстилка. Площадь пожара достигала 4,5 тысячи квадратных метров. Тушение огня осложнял сильный порывистый ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказаниемВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеДым на границе Севастополя и Бахчисарайского района – что происходит
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В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
В Севастополе на площади 3,5 тысячи квадратов горит сухая растительность - Развожаев
15:26 24.09.2023 (обновлено: 15:33 24.09.2023)