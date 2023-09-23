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Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием
Чудом уцелевшую после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе икону русского флотоводца, адмирала, святого праведного воина Федора... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T23:24
2023-09-23T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Чудом уцелевшую после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе икону русского флотоводца, адмирала, святого праведного воина Федора Ушакова пронесут крестным ходом по городу. С таким предложением к благочинному Севастопольского округа намерен обратиться губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, накануне благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта сообщил ему, что деревянная рама иконы Федора Ушакова, которая установлена в штабе Черноморского флота, после ракетного удара ВСУ 22 сентября полностью сгорела. Сам же "образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ". Глава города напомнил, что покровитель российского военно-морского флота Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, и "спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе".ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в центре Севастополя днем 22 сентября. В здании начался пожар. В Минобороны сообщили о пропавшем без вести военнослужащем. Позже стало известно, что у театра им. Луначарского была найден осколок ракеты. Для проведения мероприятий по его вывозу и утилизации из близлежащих домов временно эвакурировали жителей. Движение общественного транспорта в части центра города временно перекрыли. Части ракеты были уничтожены на спецполигоне. В половине десятого вечера губернатор сообщил о локализации пожара в штабе ЧФ. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
https://crimea.ria.ru/20230922/osvyaschennuyu-kopiyu-godenovskogo-kresta-dostavyat-v-krym-1131527464.html
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михаил развожаев, севастополь, православие, общество, атаки всу на крым, крым, новости крыма
Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием

Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона Ушакова с предсказанием

23:24 23.09.2023 (обновлено: 23:32 23.09.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевИкона Ушакова
Икона Ушакова
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Чудом уцелевшую после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе икону русского флотоводца, адмирала, святого праведного воина Федора Ушакова пронесут крестным ходом по городу. С таким предложением к благочинному Севастопольского округа намерен обратиться губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, накануне благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта сообщил ему, что деревянная рама иконы Федора Ушакова, которая установлена в штабе Черноморского флота, после ракетного удара ВСУ 22 сентября полностью сгорела. Сам же "образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ".
"Посмотрите сами на фото – какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале, приложив к посту фотографии.
Глава города напомнил, что покровитель российского военно-морского флота Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, и "спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе".
"На иконе Ушакова на свитке надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России". Предложу благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с нашей чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя. Мы едины – потому непобедимы!" – написал Развожаев.
ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в центре Севастополя днем 22 сентября. В здании начался пожар. В Минобороны сообщили о пропавшем без вести военнослужащем. Позже стало известно, что у театра им. Луначарского была найден осколок ракеты. Для проведения мероприятий по его вывозу и утилизации из близлежащих домов временно эвакурировали жителей.
Движение общественного транспорта в части центра города временно перекрыли. Части ракеты были уничтожены на спецполигоне.
В половине десятого вечера губернатор сообщил о локализации пожара в штабе ЧФ.
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Михаил РазвожаевСевастопольПравославиеОбществоАтаки ВСУ на КрымКрымНовости Крыма
 
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