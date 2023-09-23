https://crimea.ria.ru/20230923/chudo-v-sevastopole-v-ogne-pozhara-v-shtabe-chf-utselela-ikona-ushakova-1131626725.html

Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием

Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Чудо в Севастополе: на пожаре в штабе ЧФ уцелела икона с предсказанием

Чудом уцелевшую после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе икону русского флотоводца, адмирала, святого праведного воина Федора... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T23:24

2023-09-23T23:24

2023-09-23T23:32

михаил развожаев

севастополь

православие

общество

атаки всу на крым

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/17/1131626896_0:68:499:349_1920x0_80_0_0_f3f5f021fa6e5386a6aa4c24ed485702.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Чудом уцелевшую после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе икону русского флотоводца, адмирала, святого праведного воина Федора Ушакова пронесут крестным ходом по городу. С таким предложением к благочинному Севастопольского округа намерен обратиться губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, накануне благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта сообщил ему, что деревянная рама иконы Федора Ушакова, которая установлена в штабе Черноморского флота, после ракетного удара ВСУ 22 сентября полностью сгорела. Сам же "образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ". Глава города напомнил, что покровитель российского военно-морского флота Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, и "спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе".ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в центре Севастополя днем 22 сентября. В здании начался пожар. В Минобороны сообщили о пропавшем без вести военнослужащем. Позже стало известно, что у театра им. Луначарского была найден осколок ракеты. Для проведения мероприятий по его вывозу и утилизации из близлежащих домов временно эвакурировали жителей. Движение общественного транспорта в части центра города временно перекрыли. Части ракеты были уничтожены на спецполигоне. В половине десятого вечера губернатор сообщил о локализации пожара в штабе ЧФ. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета

https://crimea.ria.ru/20230922/osvyaschennuyu-kopiyu-godenovskogo-kresta-dostavyat-v-krym-1131527464.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, православие, общество, атаки всу на крым, крым, новости крыма