Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230923/v-sevastopole-otrabotalo-pvo-sbita-raketa-1131614073.html
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета - РИА Новости Крым, 23.09.2023
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T09:07
2023-09-23T09:21
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
крым
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_9cae3950555d26c2f4297c22880e6468.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор города также подчеркнул, что все спецслужбы выехали на место и попросил сохранять спокойствие.Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_7ae9037643da32fe7c629976493d02ee.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета

Развожаев: в Севастополе отработало ПВО – сбита ракета

09:07 23.09.2023 (обновлено: 09:21 23.09.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке", – написал он в своем официальном Telegram-канале.

Губернатор города также подчеркнул, что все спецслужбы выехали на место и попросил сохранять спокойствие.
Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.
Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.
В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла.
"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:21Рейд в Севастополе перекрыт
09:07В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
08:37Увековечат в серебре: в России появится монета с флагами новых регионов
08:02Крымский мост: обстановка утром в субботу
07:33Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие Украины
07:02В Крыму снизятся цены на куриное мясо – Минпром назвал сроки
00:01Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:15В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
22:46Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
22:34Главное за день: 22 сентября
22:04Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
21:34Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
21:31Операция "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
19:37Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
19:10Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах
Лента новостейМолния