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В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета

В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета - РИА Новости Крым, 23.09.2023

В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета

В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T09:07

2023-09-23T09:07

2023-09-23T09:21

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

крым

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор города также подчеркнул, что все спецслужбы выехали на место и попросил сохранять спокойствие.Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым