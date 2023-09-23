В Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
Развожаев: в Севастополе отработало ПВО – сбита ракета
09:07 23.09.2023 (обновлено: 09:21 23.09.2023)
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке", – написал он в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор города также подчеркнул, что все спецслужбы выехали на место и попросил сохранять спокойствие.
Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.
Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.
В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла.
"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.