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До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023
До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T20:12
2023-09-22T20:34
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Напомним, обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, транспортировали на полигон для уничтожения.На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.
https://crimea.ria.ru/20230922/sevastopol-posle-raketnoy-ataki-obstanovka-v-gorode-k-etomu-chasu-1131606205.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, атаки всу на крым
До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты

Развожаев: до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты

20:12 22.09.2023 (обновлено: 20:34 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. Если услышите громкие звуки, не переживайте", – сказано в сообщении.

Напомним, обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, транспортировали на полигон для уничтожения.
На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.
"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан. Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков. Доверяйте информации только из официальных источников", – написал губернатор Севастополя в своем официальном Telegram-канале.
В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.
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Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымАтаки ВСУ на Крым
 
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