До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
Развожаев: до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:12 22.09.2023 (обновлено: 20:34 22.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение части сбитой ракеты. Если услышите громкие звуки, не переживайте", – сказано в сообщении.
Напомним, обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, транспортировали на полигон для уничтожения.
На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.
"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан. Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков. Доверяйте информации только из официальных источников", – написал губернатор Севастополя в своем официальном Telegram-канале.
В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.