https://crimea.ria.ru/20230922/do-2100-na-poligone-v-rayone-kara-koby-unichtozhat-chasti-sbitoy-rakety-1131609460.html

До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты

До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023

До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты

Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T20:12

2023-09-22T20:12

2023-09-22T20:34

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Напомним, обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, транспортировали на полигон для уничтожения.На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.

https://crimea.ria.ru/20230922/sevastopol-posle-raketnoy-ataki-obstanovka-v-gorode-k-etomu-chasu-1131606205.html

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, атаки всу на крым