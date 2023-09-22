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В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
В Министерстве обороны РФ сообщили еще о двух беспилотниках, сбитых над территорией Российской Федерации. Один из них был сбит над Курской областью, информирует РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T17:53
2023-09-22T17:57
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
курская область
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ сообщили еще о двух беспилотниках, сбитых над территорией Российской Федерации. Один из них был сбит над Курской областью, информирует официальный Telegram-канал оборонного ведомства.ПВО сработала в Глушковском районе, уточн6ил губернатор региона Роман Старовойт.Около 17.00 БПЛА самолетного типа был поражен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Сегодня системы ПВО отражают массивную ракетную атаку в Крыму. Ударом поврежден штаб Черноморского флота, в Минобороны сообщили об одном пропавшем без вести. Последствия ракетной атаки устраняются.Крылатые ракеты были сбиты над полуостровом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Одна из них была отражена в Бахчисарайском районе.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, курская область, белгородская область, новости
В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА

Беспилотники сбиты над территорией Курской и Белгородской областей – Минобороны РФ

17:53 22.09.2023 (обновлено: 17:57 22.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ сообщили еще о двух беспилотниках, сбитых над территорией Российской Федерации. Один из них был сбит над Курской областью, информирует официальный Telegram-канал оборонного ведомства.
"22 сентября около 15.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области".
ПВО сработала в Глушковском районе, уточн6ил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль. Собственнику окажем помощь в восстановлении", - написал он в своем Telegram-канале.
Около 17.00 БПЛА самолетного типа был поражен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.
Сегодня системы ПВО отражают массивную ракетную атаку в Крыму. Ударом поврежден штаб Черноморского флота, в Минобороны сообщили об одном пропавшем без вести. Последствия ракетной атаки устраняются.
Крылатые ракеты были сбиты над полуостровом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Одна из них была отражена в Бахчисарайском районе.
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