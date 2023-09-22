https://crimea.ria.ru/20230922/v-minoborony-zayavili-ob-unichtozhenii-esche-dvukh-bpla-1131607132.html

В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА

В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА

В Министерстве обороны РФ сообщили еще о двух беспилотниках, сбитых над территорией Российской Федерации. Один из них был сбит над Курской областью, информирует РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T17:53

2023-09-22T17:53

2023-09-22T17:57

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

курская область

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ сообщили еще о двух беспилотниках, сбитых над территорией Российской Федерации. Один из них был сбит над Курской областью, информирует официальный Telegram-канал оборонного ведомства.ПВО сработала в Глушковском районе, уточн6ил губернатор региона Роман Старовойт.Около 17.00 БПЛА самолетного типа был поражен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Сегодня системы ПВО отражают массивную ракетную атаку в Крыму. Ударом поврежден штаб Черноморского флота, в Минобороны сообщили об одном пропавшем без вести. Последствия ракетной атаки устраняются.Крылатые ракеты были сбиты над полуостровом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Одна из них была отражена в Бахчисарайском районе.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит

курская область

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, курская область, белгородская область, новости