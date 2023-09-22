Рейтинг@Mail.ru
Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230922/zhiteli-sevastopolya-mogut-vernutsya-v-svoi-doma--oblomok-rakety-peremeschen-1131609096.html
Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, начали транспортировать на полигон для уничтожения. Жители близлежащих домов могут возвращаться РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T20:02
2023-09-22T20:29
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, начали транспортировать на полигон для уничтожения. Жители близлежащих домов могут возвращаться в свои квартиры, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Через несколько минут в своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что движение восстановлено по всем ранее перекрытым улицам, кроме Советской.Напомним, центр Севастополя был перекрыт в связи с работами по утилизации обломка боеприпаса. Жителям рекомендовали покинуть дома и переместиться в кинотеатр "Победа" на Большой Морской.На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, крым, атаки всу на крым
Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен

Обломок ракеты в Севастополе перемещен на полигон: люди могут вернуться в свои дома

20:02 22.09.2023 (обновлено: 20:29 22.09.2023)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, начали транспортировать на полигон для уничтожения. Жители близлежащих домов могут возвращаться в свои квартиры, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту. Жители домов по проспекту Нахимова могут вернуться в свои квартиры. Машина оповещения сейчас проинформирует при помощи громкоговорителя, что можно выходить на улицу", – сказано в сообщении.

Через несколько минут в своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что движение восстановлено по всем ранее перекрытым улицам, кроме Советской.

"Оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены. Движение на своем личном транспорте маршруту: ул. Ленина – Суворова – Красный спуск – Днепровский мост – Ревякина – Ялтинское кольцо – разрешено. Проехать по Советской улице по прежнему нельзя", – написал он.

Напомним, центр Севастополя был перекрыт в связи с работами по утилизации обломка боеприпаса. Жителям рекомендовали покинуть дома и переместиться в кинотеатр "Победа" на Большой Морской.
На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.

"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан. Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков. Доверяйте информации только из официальных источников", – написал губернатор Севастополя в своем официальном Telegram-канале.

В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.
Читайте также на РИА новости Крым:
Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
Над Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – Минобороны
В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПроисшествияКрымАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
21:34Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
21:31Операция "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
19:37Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
19:10Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах
19:06Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
18:29В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
18:04Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
17:53В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
17:22Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
17:09ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
16:45Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
16:37ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
16:08Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
Лента новостейМолния