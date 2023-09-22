https://crimea.ria.ru/20230922/zhiteli-sevastopolya-mogut-vernutsya-v-svoi-doma--oblomok-rakety-peremeschen-1131609096.html

Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен

Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен

Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, начали транспортировать на полигон для уничтожения. Жители близлежащих домов могут возвращаться РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T20:02

2023-09-22T20:02

2023-09-22T20:29

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший возле театра Луначарского в Севастополе, начали транспортировать на полигон для уничтожения. Жители близлежащих домов могут возвращаться в свои квартиры, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Через несколько минут в своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что движение восстановлено по всем ранее перекрытым улицам, кроме Советской.Напомним, центр Севастополя был перекрыт в связи с работами по утилизации обломка боеприпаса. Жителям рекомендовали покинуть дома и переместиться в кинотеатр "Победа" на Большой Морской.На данный момент в Севастополе продолжаются работы по устранению последствий ракетной атаки. Тем временем украинские СМИ распространяют фейки о повторных ударах по городу.В Минобороны РФ вечером 22 сентября заявили об уничтожении еще двух БПЛА самолетного типа, одного над Курской областью и одного – над Белгоросдкой. В Курской области обломками беспилотника поврежден частный дом и автомобиль.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, крым, атаки всу на крым